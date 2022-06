Foto: Shutterstock

Tu pats šodien radīsi sev grūtības! Horoskopi 17.jūnijam Ieteikt







Auns

Šodien tev vajadzētu būt izdomas bagātam, tomēr dažos gadījumos labāk paklusēt, nekā runāt. Ja tu nezini, ko teikt, arī tajos gadījumos labāk nesaki neko.

Vērsis

Šī diena var tev sagādāt satraukumu. Tāpēc būtu labāk, ka tu to censtos aizvadīt mierīgā gaisotnē, piemēram, kopā ar ģimeni dotos uz laukiem.

Dvīņi

Daudz kas tev šodien “izkritīs” no galvas, tāpēc svarīgos darbus labāk pieraksti blociņā. Ja izdarīsi visu kā solīts, neviens tev neko nevarēs arī pārmest.

Vēzis

Tu būsi viegli ievainojams šodien, būsi emocionālāks nekā parasti – kā psiholoģiski, tā arī fiziski. Pacenties izvairīties no strīdiem un skaļas vārdu apmaiņas ar citiem cilvēkiem. Saudzē sevi!

Lauva

Tu šodien ar savu enerģijas daudzumu varēsi dalīties ar citiem. Tās tev būs ļoti daudz. Pats galvenais – novirzi to pareizajā virzienā.

Jaunava

Šodien var gadīties kaut kas tāds, par ko tu pat nebūsi uzdrošinājies domāt. Vai vajag slēpties no pienākumiem un solījumiem, kurus esi devis? Diezin vai!

Svari

Tu vari kļūt par bīstamu cilvēku. Savos sapņos tu nebūsi gatavs piekāpties nevienam un nekādā situācijā. Ja kāds nostāsies tev ceļā, tu būsi nežēlīgs.

Skorpions

Ļoti veiksmīgi šodien var kļūt tie darījumi, kas būs saistīti ar finansēm. Tu arī vari izlemt kādus jautājumus citu cilvēku vietā, jo matemātika šodien būs tava stiprā puse.

Strēlnieks

Tava iekšējā pārliecība un spēks šodien būs apskaužamā līmenī – tu labi zināsi, ko gribi un zināsi arī – kā to panākt. Veiksmīga diena.

Mežāzis

Tu pats šodien radīsi sev grūtības, uzskatot, ka ir daudz lietu, kuras tev vienam nav pa spēkam un ir nepieciešama palīdzība. Patiesība būs tāda, ka prasot pēc palīdzības, tu vari daudz vairāk sarežģīsi.

Ūdensvīrs

Var gadīties, ka šodien dzirdēsi par sevi runas un baumas, par kādām iepriekš nebiji pat nojautis. Pacenties sev nodrošināt alibi.

Zivis

Šī diena var likties it kā garlaicīga un vienmuļa, bet no otras puses – tā tāda nemaz nebūs, tikai tev ir jābūt gatavam to ieraudzīt. Vai spēsi?