"Tu zini, ka ļoti daudzi tevi mīl. Es viens no tiem…" Skatuves kolēģi izsaka atbalstu Normundam Rutulim
Pēc tam, kad dziedātājs Normunds Rutulis savā “Facebook” profilā publiski atzina savu vainu un atklāti komentēja notikušo faktu, ka viņš alkohola reibumā sēdās pie stūres, izraisot avāriju, viņš saņēma lielu atbalstu un uzmundrinājumu no saviem skatuves kolēģiem un sabiedrībā zināmām personībām.
Jau vēstījām, ka dziedātājs atzina savu kļūdu.
Komentāru sadaļā lasāmi gan skatuves kolēģu, gan citu Latvijā zināmu personību uzmundrinājuma vārdi. Viņi aicina dziedātāju turēties!
“Norča, Tava kļūda neatceļ mūsu muzikālo draudzību! Man joprojām Tu esi CILVĒKS! Šis ir labs sākums atpakaļceļam, raksta mūziķis Ainis Zavackis.
Mūziķis Pēteris Upelnieks uzsver: “Visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Turās Normund!”
Andris Ābelīte izteicās: “Norča! Mācamies visi un ejam uz priekšu. Turās!”
Mūziķis Uldis Beitiņš raksta: “Nori, turies, esmu ar Tevi un par Tevi!!!”
“Večuk, dzīve ir pārsteigumiem pilna. Tā var gadīties. Galvenais, ko tu kā vīrs spēji pateikt – tas ir sasodīti grūti. Kā Edvīns Zariņš reiz teica: “Kas reiz bijis – tam neatgriezties”!” raksta Andžejs Grauds.
Roberto Meloni arī vērsies pie Rutuļa ar atbalsta vārdiem: “Normundo, amico, izturību, Tu zini, ka ļoti, ļoti daudzi cilvēki tevi mīl. Es viens no tiem.”
Arī dziedātājs Andris Ērglis raksta: “Mans Draugs, Tu esī cīnītājs! Tev izdosies!”
Arī skatuves partnere daudzās dziesmās – Marija Naumova, izteikusi savu atbalstu dziedātājam: “Normund, draugs, paldies Dievam, ka visi ir veseli un sveiki! Tu esi pasargāts. Smagi notikumi nav nejauši — tie nāk, lai novirzītu mūsu domas un mūs pašus citā virzienā. Lai tavs virziens no šī brīža ir tikai uz augšu — uz priekšu, uz gaismu un laimi! Turies! Tautas mīlestība un draugu atbalsts ir ar tevi. Mīlam.”
Producents Aigars Dinsbergs raksta: “Norča, zinu, cik šādos grūtos brīžos svarīgs ir līdzcilvēku atbalsts. Kaut vai klusējot, bet radot sajūtu – mēs esam blakus. Jā, katrs ar saviem tarakāniem… Savu kļūdu esi atzinis, izelpo, ieelpo un šķir nākamo lappusi. Tu esi labs Cilvēks. Un bez kļūdām neesam neviens…”
Arī Renārs Zeltiņš izteicis atbalstu: “Norča, dzīve ir kupla ar šlakbaumiem un turbolencēm. Tu ļoti vīrišķīgi atzīsti savu kļūdu. Turies vecīt, lai rāma “sagremošana”.”
“Večukiņ! Mēs visi esam kādreiz kļūdījušies un to darām diezgan bieži. Galvenais (īsta vīrišķība) šādos mirkļos ir mācēt kļūdas atzīt, lai cik grūti tas nāktos. Katrai darbībai vai bezdarbībai ir savas sekas un cena. Tu esi vīrs ar godu un pareizām cilvēciska saprāta izpausmēm. Es Tev ticu,” raksta mūziķis Arnis Veisbārdis.
“Visiem var gadīties viskautkas, tāpēc spēku, izturību Tev draugs tikt galā ar visu šito,” pauž grupas “Otra puse” solists Normunds Pauniņš.
Spēka vārdus šim laikam paudis arī aktieris Juris Hiršs: “Normund. Tas draņķīgais mirklis, tas jau tagad ir garām. Tas bija Tev priekšā, bet tagad ir aiz muguras. Sliktāk vairs nebūs. Es vienmēr sevi mierinu ar domu, ka pastāv svaru princips. Pretī melnajam kausam vienmēr pildās arī baltais. Pasaule tiecas uz līdzsvaru. Būs pretī kas balts arī. Un kas, un kāds Tu esi, to zini tikai Tu pats. Iziesi cauri arī šai neveiksmei un ar katru dienu tuvosies nākošajai veiksmei! Dzīvojam tālāk!”