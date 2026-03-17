VIDEO. “Vai būs tādas pašas sekas, kas ir “parastajai tautai”?” Lāčplēša ielas iedzīvotāji komentē Rutuļa incidentu 0

10:28, 17. marts 2026
Šobrīd tiek skaidrots, kā notika negadījums Lāčplēša ielā, kas sestdienas vēlā vakara stundā pāršalca visu Latviju, un kurā, kā zināms, iesaistīts dziedātājs Normunds Rutulis. Raidījums “Degpunktā” aprunājās ar cilvēkiem, pie kuru logiem negadījums notika.

VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 73
Kāds vietējais iedzīvotājs izteicās: “Paskatīsimies, kāds būs sods. Zināma persona, principā ir paskanējušas ziņas, ka ir dziedājis neparastām personām. Redzēs, kāds būs sods, vai būs cietumsods, vai būs auto konfiskācija, vai būs visas sekas, kas ir “parastajai tautai”.

Tas mani interesē! Viņš jau ir tāds pats cilvēks.
Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu
No Normunda Rutuļa būtu jāmācās arī politiķiem un daudziem citiem ļaudīm – viedoklis par “karsto” tēmu
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu

Nu, piedzeras, piedzeras, bet skaidrs, ja esi sabiedrībā zināma persona, tas nenoņem atbildību pret sabiedrību.”

Tikmēr sociālajos tīklos par notikušo izteikušās arī sabiedrībā zināmas personas. Mūziķa Horena Stalbes izteikto viedokli LA.LV jau vēstīja, bet savas domas “Facebook” paudis arī Mairis Briedis.

Viņš, publicējot video ar nosaukumu “Normunda Rutuļa pēdējais brauciens”, raksta: “Vakar Normunds Rutulis daudziem bija latviešu zvaigzne, bet šodien daudzi jau ir gatavi viņu iznīcināt komentāros.

Jā, viņš pārkāpa likumu sēdās pie stūres reibumā, un par to viņam būs jāatbild likuma priekšā. Taču mēs nezinām, kas notika viņa dzīvē un kas viņu pie tā noveda.

Bībelē ir teikts: “Netiesā, lai arī tu netiktu tiesāts.”

Es aicinu mūs, latviešus, vairāk nodarboties ar sportu, būt vienotiem un izvēlēties veselību. Mazāk alkohola vairāk spēka, veselības un skaidra prāta. Labāk izvēlēties to, kas stiprina organismu, piemēram, kalmes saknes ekstraktu, un veidot stipru un veselīgu nāciju.”

Normunds Rutulis sirsnīgā ballītē prezentē savu jauno albumu "Man nav žēl"
“Maigi izsakoties, neadekvāti” – mūziķim Horenam ir ko teikt par Normundu Rutuli
Jaunais spārnotais teiciens – “Pilnīgā Rutulī!”: ļaudis komentē Normunda Rutuļa braukšanu reibumā pie stūres
2,01 promile… Izrādās, ka Normunds Rutulis, visticamāk, aizturēts izraisītas avārijas dēļ
