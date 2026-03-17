VIDEO. "Vai būs tādas pašas sekas, kas ir "parastajai tautai"?" Lāčplēša ielas iedzīvotāji komentē Rutuļa incidentu
Šobrīd tiek skaidrots, kā notika negadījums Lāčplēša ielā, kas sestdienas vēlā vakara stundā pāršalca visu Latviju, un kurā, kā zināms, iesaistīts dziedātājs Normunds Rutulis. Raidījums “Degpunktā” aprunājās ar cilvēkiem, pie kuru logiem negadījums notika.
Kāds vietējais iedzīvotājs izteicās: “Paskatīsimies, kāds būs sods. Zināma persona, principā ir paskanējušas ziņas, ka ir dziedājis neparastām personām. Redzēs, kāds būs sods, vai būs cietumsods, vai būs auto konfiskācija, vai būs visas sekas, kas ir “parastajai tautai”.
Nu, piedzeras, piedzeras, bet skaidrs, ja esi sabiedrībā zināma persona, tas nenoņem atbildību pret sabiedrību.”
Plašāk pievienotajā video sižetā!
Tikmēr sociālajos tīklos par notikušo izteikušās arī sabiedrībā zināmas personas. Mūziķa Horena Stalbes izteikto viedokli LA.LV jau vēstīja, bet savas domas “Facebook” paudis arī Mairis Briedis.
Viņš, publicējot video ar nosaukumu “Normunda Rutuļa pēdējais brauciens”, raksta: “Vakar Normunds Rutulis daudziem bija latviešu zvaigzne, bet šodien daudzi jau ir gatavi viņu iznīcināt komentāros.
Jā, viņš pārkāpa likumu sēdās pie stūres reibumā, un par to viņam būs jāatbild likuma priekšā. Taču mēs nezinām, kas notika viņa dzīvē un kas viņu pie tā noveda.
Bībelē ir teikts: “Netiesā, lai arī tu netiktu tiesāts.”
Es aicinu mūs, latviešus, vairāk nodarboties ar sportu, būt vienotiem un izvēlēties veselību. Mazāk alkohola vairāk spēka, veselības un skaidra prāta. Labāk izvēlēties to, kas stiprina organismu, piemēram, kalmes saknes ekstraktu, un veidot stipru un veselīgu nāciju.”