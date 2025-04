Protesti pret Trampa politiku ASV

Tūkstošiem cilvēku piedalījušies protestos pret Trampa politiku – kas par to sakāms Baltajam namam? Ieteikt







Desmitiem tūkstoši protestētāju sestdien izgāja ASV lielāko pilsētu ielas, lai protestētu pret prezidenta Donalda Trampa politiku, un šīs bija lielākās demonstrācijas kopš viņa atgriešanās Baltajā namā.

Reklāma Reklāma

Protestētāji pulcējās Vašingtonā, Ņujorkā, Hjūstonā, Floridā, Kolorādo un Losandželosā, kā arī citās vietās.

Protesti, kas notika zem saukļa “Hands Off!” (“Rokas nost!”), vērsti pret Trampa administrācijas īstenoto ekonomikas politiku un reformām valdības struktūrās, kur atlaisti tūkstošiem darbinieku, kā arī pret valdības plāniem deportēt imigrantus, ierobežot transpersonu tiesības, samazināt federālo finansējumu veselības aprūpes programmām un citiem pasākumiem.

Demonstrācijas organizēja vairāk nekā 150 dažādas organizācijas, tai skaitā cilvēktiesību aizstāvju grupas, arodbiedrības, LBGTQ+ kopienas pārstāvji, veterāni un vēlēšanu tiesību aktīvisti.

Protesti notika arī dažās Eiropas galvaspilsētās, kur demonstranti pauda pretestību Trampam un viņa agresīvajai tirdzniecības politikai.

Sestdienas demonstrācijas lielākoties bija mierīgas. Vašingtonā pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku. Vašingtonas mītiņa organizatori bija paredzējuši 20 000 dalībnieku, bet sestdienas pēcpusdienā paziņoja, ka to skaits šķiet ievērojami lielāks.

Trampa uzticības reitings ir nokrities līdz zemākajam līmenim kopš stāšanās amatā, liecina jaunākās aptaujas.

Taču, neraugoties uz globālo pretestību pret Trampa plašajiem tarifiem un daudzu amerikāņu sašutumu, Baltais nams ir noraidījis protestus.

Republikāņu prezidents, kurš joprojām ir populārs savā pamatbāzē, neizrāda nekādas piekāpšanās pazīmes.

“Mana politika nekad nemainīsies,” piektdien pavēstīja Tramps.

HAPPENING NOW: A MASSIVE protest is taking place in downtown Chicago for the “Hands Off!” movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/NVEiTFi8Iy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

Some of my favorite signs from the anti-Trump and anti-Musk protests today! #HandsOff2025 pic.twitter.com/RZfOUcWxUX — Rob (@GoodTimeCC) April 5, 2025

HAPPENING NOW: An aerial view of the MASSIVE protest today in Boston, MA for the “Hands Off!” movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/0OZgQ2HfHW — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

Thousands are walking down 5th Avenue in New York City. Trump protest. pic.twitter.com/hnS76IuElg — NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) April 5, 2025

Other countries are joining our protests in solidarity !!!! Thank you London. pic.twitter.com/wRQX0513pu — Winter🖤 (@GothicPolitics) April 5, 2025