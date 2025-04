Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien kritizējis ASV vēstniecības vājo reakciju uz Krievijas ballistiskā raķetes triecienu Krivijrihā, kur tika nogalināti 18 cilvēki, tai skaitā deviņi bērni.

Krievu ballistiskās raķete “Iskander” piektdienas vakarā Krivijrihā trāpīja dzīvojamā mikrorajona centrā blakus bērnu rotaļu laukumam. Raķetes triecienam sekoja dronu uzlidojums.

Uzbrukumos tika ievainoti 72 cilvēki, tai skaitā 12 bērni, paziņoja Dņipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks.

Zelenskis šodien kritizēja ASV vēstniecību par vairīšanos saukt Krieviju par agresoru. “Diemžēl ASV vēstniecības reakcija ir nepatīkami pārsteidzoša. Tik spēcīga valsts, tik spēcīga tauta un tik vāja reakcija,” norādīja Zelenskis. “Viņi pat baidās pateikt vārdu “krievu”, runājot par raķeti, kas nogalināja bērnus,” viņš piebilda.

ASV vēstniece Ukrainā Bridžita Brinka platformā “X” piektdienas vakarā rakstīja, ka “šovakar netālu no rotaļu laukuma un restorāna trāpīja ballistiskā raķete”, piebilstot, ka tāpēc karam jābeidzas.

Brinka, kura ir ASV vēstniece Ukrainā kopš 2022.gada maija, savos pēdējos ierakstos “X” nav minējusi Krieviju, runājot par uzbrukumiem Ukrainā, lai gan līdz februāra vidum to darīja regulāri. Februāra vidū Zelenska vizīte Baltajā namā pārrauga atklātā strīdā star viņu un ASV prezidentu Donaldu Trampu.

“Jā, karam ir jābeidzas. Bet, lai to izbeigtu, mēs nedrīkstam baidīties saukt lietas īstajos vārdos,” šodien uzsvēra Ukrainas prezidents.

Rescue operations are currently underway in Kryvyi Rih following a Russian missile strike. As of now, 16 people are confirmed dead, including six children. In Kharkiv, rescue efforts continued all day after a targeted Russian drone strike. A deliberate attack by six “Shahed”… pic.twitter.com/7TbgHQYfEI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2025