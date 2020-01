Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock

Vecākā līgava, kas pērn laulājusies Tukuma novadā, bijusi 81 gadu veca, bet līgavainis – 82 gadus vecs, liecina Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija.

2019.gadā novadā reģistrēti 303 jaundzimušie, no tiem 161 meitene un 142 zēni. Tas ir par 21 bērnu vairāk nekā 2018.gadā.

Laulībā dzimuši 138 bērni, bet, pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 149 bērniem, savukārt bez ziņām par bērna tēvu reģistrēti 16 bērni. Dzimtsarakstu nodaļā secināts, ka, salīdzinot ar 2018.gadu, pagājušajā gadā palielinājies laulībā dzimušo bērnu skaits, kā arī vientuļajām mātēm dzimušo bērnu skaits.

Aizvadītajā gadā populārākie meiteņu vārdi Tukuma novadā bija Paula un Gabriela – abi doti sešām jaundzimušajām. Bet populārākie zēnu vārdi bija Roberts, Jēkabs un Gustavs – šādi nosaukti attiecīgi septiņi, seši un pieci puikas.

Aizvadītajā gadā bērniem novadā reģistrēti arī īpaši vārdi – Eiva, Halina, Lilu, Katalīna, Mia, Minerva, Džeikofs, Marlens, Teilors, Daimans un Damiāns. 2019.gadā divus vārdus vecāki devuši 30 jaundzimušajiem, kas ir par septiņiem vairāk nekā 2018. gadā.

Tāpat Tukuma novadā 2019.gadā reģistrētas 156 laulības, kas ir mazāk nekā 2018.gadā, kad bijušas 183. Septiņas laulības noslēgtas ar ārvalstniekiem.

Populārākie kāzu mēneši Tukuma novadā pērn bijuši augusts un septembris, ne tik populāri – februāris, marts.

Pirmo reizi pie altāra devās 212 cilvēki, otro reizi – 87, bet trešo – 12. Vecumā līdz 18 gadiem laulībā stājusies viena sieviete, vecumā no 18 līdz 25 salaulājušās 20 sievietes un astoņi vīrieši.

Visvairāk laulību slēdza sievietes un vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem. Vecumā no 36 līdz 50 gadiem apprecējušās 50 sievietes un 40 vīrieši, bet vecumā no 51 līdz 60 gadiem – 14 sievietes un 20 vīrieši. Virs 60 gadu vecuma laulības slēdza 11 sievietes un 13 vīrieši. Vecākā līgava gredzenus mijusi 81 gada vecumā, savukārt līgavainis – 82 gadu vecumā.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrēti 523 mirušie, kas ir par desmit mazāk nekā gadu iepriekš. Mirušo sieviešu vidējais vecums bija 79,3 gadi, bet vīriešiem – 68,7 gadi. Vecumā pēc 80 gadiem mirušas 146 sievietes un 56 vīrieši. Vīriešu skaits, kuri miruši vecumā no 50 līdz 70 gadiem, ir 130, turpretī sieviešu – 45.