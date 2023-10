Marsa pētnieks Curiosity sasniedzis jaunu reģionu pēc ilga un akmeņaina kāpuma. Tas prasīja vairākus gadus un daudz plānošanas no Zemes.

Kopš 2014. gada automašīnas izmēra Marsa roveris ir mēģinājis uzbraukt vienā no Sarkanās planētas kalniem. Nesen tas beidzot sasniedza grēdas virsotni un nosūtīja uz Zemi iespaidīgu savas jaunās apkārtnes fotoattēlu.

Rover Curiosity nenogurstoši ceļo pa Marsu jau kopš 2012. gada augusta. Tas jau ir savācis neskaitāmus datus un veicis daudzu kilometru attālumu. Tagad viņš ir sasniedzis jaunu reģionu Šarpa kalnā. Tas ir Gale krātera līdzenuma centrālais kalns, kura augstums pārsniedz piecus kilometrus.

ASV kosmosa aģentūra NASA to izvēlējās par Curiosity nosēšanās vietu, jo zinātnieki tur bija identificējuši daudzsološus nogulumus un iežu slāņus, kurus viņi vēlējās izpētīt.

Tāpēc katru jaunu reģionu, ko Curiosity sasniedz, uz Zemes vēro ar lielu interesi. Tā tas bija arī tagad, kad roveris ieradās “Gediz Vallis Ridge”.

Kas paveras no kalna kores? Pa visu grēdu redzami izmētāti laukakmeņi. Tas izskatās iespaidīgi, tā liecina pašreizējā fotogrāfija no Curiosity. Jāatzīmē, ka tieši akmeņi ļoti apgrūtināja ceļu augšup. NASA precīzu ceļojuma maršrutu plānojusi aptuveni gadus.

Pati kosmosa aģentūra paziņoja: “Pēdējo dažu mēnešu laikā Curiosity ir pabeidzis visspēcīgāko kāpumu, kāds jebkad ir bijis”.

Daudzi kosmosa fani tiešsaistē bija sajūsmā par Curiosity un priecājās par sasniegto starpposma mērķi. Kāds raksta: “Paldies par jūsu darbu!” Un: “Tas ir patiešām mežonīgs. Es ēdu, skatoties uz fotoattēlu, kuru jūs uzņēmāt ar šo tālo planētu.” Vai arī: “Ak, dārgais, tavas sliktās riepas. Parūpējies par sevi tur.”

Daudzus ļoti iespaido Curiosity veikums. Papildus akmeņu jūrai, kurā atrodas roveris, tālumā ir redzama milzīga kalnu grēda – Geila krātera mala. Kāds raksta: “Ir patiešām aizraujoši redzēt, cik līdzīgi ir daži reģioni uz Zemes un Marsa.” Un: “Oho, kāda panorāma.” “Tik daudz tukšas vietas. Tik daudz iespēju!”

Kopš tā laika roveris ir pētījis Sarkano planētu.

If your path ahead is rocky, I feel you. We got this. pic.twitter.com/LEq2u1Rm8R

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) October 6, 2023