Miegs būs viens no lielākajiem astronautu izaicinājumiem Marsa misijās – 16 saullēkti dienā un “emocionāla” šaurība

Astronauti jau gadiem ilgi ir pielāgojušies izaicinājumiem, kas saistīti ar gulēšanu kosmosā. Atziņas, kas gūtas no viņu snaudas gravitācijā, spēs nodrošināt to, ka kādu dienu pirmās apkalpes misijas, kas dosies uz Marsu, būs pietiekami atpūtušās pirms Sarkanās planētas izpētes, raksta CNN.com.

Apkalpes ir pavadījušas vidēji sešus mēnešus, dzīvojot un strādājot Starptautiskajā kosmosa stacijā, – tur tās cīnās ar miega problēmām tāpat kā cilvēki uz Zemes.

Piemēram, lielākajai daļai cilvēku nav jāuztraucas par peldēšanu prom no savām gultām nulles gravitācijas dēļ. Bet astronauti izmanto īpašus ierobežotājus, lai tie neļautu viņiem peldēt pa kosmosa staciju miega laikā.

Kosmosa stacijā astronautiem ir tumšas, klusas un privātas apkalpes telpas, kas veicina labu miegu, taču tā nav laba miega garantija, atklāj NASA Eimsas pētniecības centra pārstāve Erina Flinna-Evansa.

Tāpat kā viņu vēsturiskie “Apollo” priekšteči, arī “Orion” kapsulas, kas tiks izmantotas turpmākajās misijās uz Mēnesi, ir mazi transportlīdzekļi ar ierobežotu vietu apkalpēm un guļvietām atpūtas periodiem.

Astronauti kosmosā saskaras arī ar garīgiem un emocionāliem izaicinājumiem un zinātniekiem nākas strādāt pie to risinājumiem.

kas ir ķermeņa dabiskais pulkstenis gulēšanai un nomodam. Uz Zemes diennakts ritma traucējumi rodas tiem cilvēkiem, kuri strādā nakts maiņās vai saskaras ar ceļošanu pa laika joslām.

“Gaisma ir tas, kas atiestata mūsu diennakts ritmu un uztur mūs organizētus dienas-nakts ciklam, taču kosmosā tas ir izaicinājums,” sacīja Flinna-Evansa.

Kosmosa stacija riņķo ap Zemi ik pēc 90 minūtēm, radot pārmaiņus tumsas un gaismas ciklus. Tā vietā, lai piespiestu astronautus pielāgoties tik dīvainam ciklam,

“Mums ir jācenšas bloķēt gaismu no logiem nakts laikā,” viņa teica, “un mums patiešām ir jācenšas maksimāli palielināt apgaismojumu vai nu caur logiem, vai ar iekšējo apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka apkalpe saņem šo sinhronizācijas stimulu.

Pirms astronauti ierodas kosmosa stacijā, viņu miega grafiki tiek palēnām pielāgoti laika joslai, no kuras tie tiks palaisti. Kad viņi sasniedz kosmosa staciju, katrs astronauts tiek pārcelts uz Griničas laiku, kas ir “jauks vidusceļš starp visām iesaistītajām valstīm”, sacīja Flinna-Evansa.

Noguruma pretpasākumu laboratorijā zinātnieki savukārt izstrādā rīkus, kas palīdz astronautiem pārvarēt miega problēmas.

Pētnieki izstrādā arī pieejas, kā astronautiem droši pārslēgt miegu, piemēram, noteikt, kad snaust vai palikt nomodā ilgāk, lai pielāgotos grafika izmaiņām.

Tie paši padomi, kas palīdz astronautiem gulēt, attiecas arī uz Zemes iemītniekiem, tostarp, ievērot regulāru miega grafiku, pēc iespējas pamosties un iemigt vienā un tajā pašā laikā, ierobežot zilās gaismas iedarbību pirms gulētiešanas, ko izstaro LED televizori, viedtālruņi, datori un planšetdatori.

Biotops atdarina Mēness bāzes vai neliela kosmosa kuģa izmēru, un tajā ilgu laiku var izmitināt četru cilvēku komandas. Pētījumā, kurā apkalpes dzīvoja dzīvotnē 45 dienas un bija ierobežotas ar piecām stundām miega naktīs un astoņas stundas brīvdienās, dalībniekiem tika pārbaudīta modrība un veiktspēja.

