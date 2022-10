Ilustratīvs attēls Foto: PIXABAY

Tumšā laikā – gaišus gājējus! Neredzami gājēji cieš negadījumos







Sestdien, 22. oktobrī, Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēki. Trīs no tiem ir gājēji, viens velosipēdists un trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji. Tātad puse nav bijuši pie auto stūres. Un tā nav viena slikta diena. Kā liecina CSDD statistika (tabuliņa pievienota), kājāmgājēji cieš bieži. Vai tā ir tikai sliktu stūrētāju vaina?

Paskaties uz šoferi!

Labākais drošības sargs ir “acu kontakts”. Un tādēļ man labāk patīk luksoforu neregulētās gājēju pārejas. Tajās visi ir modrāki, mobilizētāki. Tuvojas šoferis – samazinājis ātrumu, apkār­tni pārskatīdams. Tāpat dara gājējs. Skatieni sastopas. Viņējais jautājošs. Mans (jeb šofera) smaidīgs – ej droši!

Esi redzams!

Visgrūtāk, protams, tumsā. Aplama un bīstama ir gājēja ilūzija, kuru rada auto prožektoru spilgtums. Liela daļa iedomājas, ka tādā spozmē šoferis redz visu. Ne vella… Tuvie lukturi diemžēl gaismo tikai metrus 40. Un šauri gaismo. Es varu neredzēt gājēju vien pāris metrus no zebras: pamanīt tikai jau bīstamā tuvumā.

Neceru, ka visi samauks mugurā spīdīgas vestes. Bet būtu vēlams neizvēlēties tumšas krāsas apģērbu, ja tavas gaitas bieži ved arī krēslā! Baltas, dzeltenas bikses, kaut tikai balti zābaki jau ir glābiņš, jo kustas zemu, vārgo tuvo gaismu vairāk izgaismotajā zonā.

Atstarotājs ir labs!

Nolēmu veikt. Brīvdienas vakarā aizbraucu uz Ilmeņa ielu Buļļu salā, kur satiksmes praktiski nav, un auto gaismām palīgapgaismojums ir nulle. 50 un 100 metru attālumā no auto noliku divus pusmetru augstus sarkanbaltus konusiņus, vēl 50 soļus tālāk foto statīvu izgreznoju ar nesen preses konferencē dāvinātu CSDD zaļo atstarotāja lentīti. Atgriezies novērošanas punktā pie stūres, maķenīt pārsteigts fiksēju sekojošo.

Atstarotājs tiešām dara brīnumus. Laba auto nesen pārbaudītas tuvās gaismas bez palīglīdzekļiem redzamais kūlis izsīkst tūlīt aiz pirmā konusa. Otrais, pat tik spilgti krāsots, acij nav redzams nemaz. Bet atstarotājs, viltīgos virsmas materiālos salasītus man neredzamus gaismas fotonus atspīdina kā zvaigzne. Labais!

Bet – atstarojošs piekariņš, kas piesprausts pie apģērba, nav pietiekami drošs, jo lielākais mīnuss ir tā redzamība tikai no vienas puses.

Toties atstarojošo aproci jeb lenti automobiļa vadītājs pamanīs jau no 200 m attāluma. To vislabāk ir aplikt ap roku vai kāju tajā ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk brauktuvei. Atstarojošās aproces pluss ir tas, ka to automobiļa vadītājs redzēs no visām pusēm.

Kabatas lukturītis vai mobilā tālruņa lukturītis ir labs variants, ja gaismas stars būs pavērsts kustības virzienā, to pamanīs automašīnu vadītāji. Ja šāda veida gaismeklis tiek lietots ārpus apdzīvotām vietām, tad svarīgi ir pārvietoties ceļa kreisajā pusē. Un tikai kreisajā, jo vienīgi no turienes gājējs var precīzi redzēt braucēja trajektoriju un šofera kļūdas gadījumā var grāvī vai krūmos ielēkt.