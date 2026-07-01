Tur brauc tikai divi cilvēki? Pasažieru pārvadātājs kritizē reģionālo maršrutu tīkla samazināšanu 0
Sabiedriskā transporta pieejamība reģionos ir ne tikai ekonomikas, bet arī drošības jautājums, uzskata Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks. Viņš TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” norāda, ka pašreizējā valsts pieeja bieži veicina cilvēku pārvietošanos no laukiem uz pilsētām, taču ilgtermiņā tas var radīt pretēju efektu, īpaši drošības kontekstā.
Ošenieks pauž, ka Latvijā viensētu tīkls var pat palielināt iedzīvotāju drošību iespējama apdraudējuma gadījumā, kamēr pilsētu un ciematu iedzīvotāji var būt vairāk pakļauti riskiem.
Viņš kritizē atsevišķu valsts institūciju pieeju, kur tiek samazināti sabiedriskā transporta maršruti ar argumentu par nepietiekamu pasažieru skaitu. Pēc viņa teiktā, šāda politika ilgtermiņā samazina interesi dzīvot reģionos un apgrūtina iedzīvotāju ikdienu.
Asociācijas vadītājs uzsver, ka sabiedriskais transports ir būtisks faktors, lai cilvēki varētu palikt dzīvot reģionos, pat ja ikdienā tas netiek izmantots regulāri. Viņš arī norāda, ka iedzīvotāji nereti atsakās no mācībām vai darba iespējām, jo nav pieejama transporta infrastruktūra.
Ošenieks aicina politikas veidotājus pārskatīt sabiedriskā transporta tīkla samazināšanas plānus, īpaši ņemot vērā degvielas cenu pieaugumu un nepieciešamību mazināt atkarību no privātā transporta.