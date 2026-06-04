FOTO. Skats kā pasakā! “Babītes” rododendri šogad īpaši košās krāsās 0
Ir sācies skaistais rododendru ziedēšanas laiks! LA.LV devies uz rododendru audzētavu “Babīte”, lai novērtētu šo skaistumu un parādītu arī jums!
Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte” dibināta 1980. gadā. Tā atrodas netālu no Rīgas, priežu mežā, 11,8 ha platībā. Audzētavas izveidotājs un vadītājs ir prof. Rihards Kondratovičs, kas ar rododendru pētījumiem nodarbojas jau 58 gadus. Audzētavā nodarbināti 18 darbinieki. Tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs.
Audzētavas 34 gadu pastāvēšanas laikā ir izveidota ievērojama brīvdabas rododendru kolekcija no 76 savvaļas sugām un 248 šķirnēm, veikti 653 krustojumi dažādās kombinācijās un no iegūtajām hibrīdajām sēklām izaudzēti daudzi tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem izdalīti vairāki simti perspektīvo hibrīdu.
Izveidotas 93 jaunas šķirnes, kas ir oficiāli reģistrētas un iekļautas Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā. 15 no tām tiek uzturēta selekcionāra tiesību aizsardzība un tās ir iekļautas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā.