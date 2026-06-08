VIDEO. FOTO. “Kāpēc nav brīvdiena?” Pasaules čempionus 3×3 basketbolā Rīgā sagaida simtiem līdzjutēju 17
Latvijas vīriešu 3×3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo svētdien Varšavā pirmo reizi triumfēja Pasaules kausā, pirmdien Rīgā sagaidīja pāris simti līdzjutēju.
Latvijas vīriešu 3×3 basketbola izlasi, kas svētdien Varšavā pirmo reizi valsts vēsturē izcīnīja Pasaules kausu, pirmdien Rīgā sagaidīja pāris simti līdzjutēju. Tikmēr sociālajos tīklos daļa cilvēku neizpratnē vaicā, kāpēc šoreiz nav izsludināta brīvdiena, kā tas notika pēc Latvijas hokejistu bronzas medaļu izcīnīšanas 2023. gadā.
Ceremonija norisinājās pie pieminekļa “Sapņu komandas 1935” izveidotājam Valdemāram Baumanim. Basketbolistus sveica gan muzikāli priekšnesumi, gan amatpersonu uzrunas.
Pasaules čempionus sveikt bija ieradusies izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA), Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, kā arī Latvijas Olimpiskās vienības pārstāves Marita Vilciņa un Līga Cīrule.
Tikmēr sociālajos tīklos daļa Latvijas iedzīvotāju salīdzina šo panākumu ar 2023. gada pasaules čempionāta bronzas medaļām hokejā, kad pie Brīvības pieminekļa pulcējās tūkstošiem līdzjutēju un Saeima nākamajā dienā izsludināja ārkārtas brīvdienu.
“Kāpēc nav brīvdiena?”, “Viņi taču ir pasaules čempioni!” un “Arī šie puiši to ir pelnījuši” – šādi komentāri parādījušies sociālajos tīklos pēc Latvijas vēsturiskā panākuma.
Jau ziņots, ka svētdien Varšavā Latvijas 3×3 basketbolisti pirmo reizi kļuva par pasaules čempioniem. Finālā Latvijas komanda pārspēja Spāniju, vēlreiz apliecinot, ka Latvija joprojām ir viena no spēcīgākajām 3×3 basketbola lielvalstīm pasaulē.
Latvijas vīriešu 3×3 basketbola izlase, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo svētdien Varšavā pirmo reizi triumfēja Pasaules kausā, izcīnīto kausu nodevusi Latvijas Basketbola savienībai pic.twitter.com/LUwoRW9doG
— LETA Ziņas (@letanewslv) June 8, 2026