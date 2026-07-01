“Esi sazvanāms!” Mārtiņš jau bija saplānojis ģimenes ceļojumu, kad saņēma nepatīkamu zvanu no priekšnieka 0
Atvaļinājums ir laiks, ko daudzi gaida ar nepacietību, jau laikus tiek iegādātas aviobiļetes, rezervētas naktsmītnes un saplānota katra atpūtas diena. Taču dažkārt pietiek ar vienu telefona zvanu, lai rūpīgi veidotie plāni sašķobītos. Tieši tā notika ar Mārtiņu, kura ilgi gaidīto ģimenes ceļojumu dažas dienas pirms izbraukšanas aizēnoja negaidīta ziņa no darba devēja.
LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Mārtiņš, kurš šovasar nonācis nepatīkamā situācijā. Vīrietis jau laikus bija saskaņojis ikgadējo atvaļinājumu, iegādājies aviobiļetes un kopā ar ģimeni saplānojis atpūtu, taču dažas dienas pirms došanās prom saņēmis satraucošu zvanu no darba devēja.
Viņš nesaprot, vai darba devējs drīkst viņu vienkārši atsaukt no atvaļinājuma, ja darbinieks tam nepiekrīt.
“Man pateica, ka vajadzēs būt sazvanāmam un, ja situācija pasliktināsies, būšot jābrauc atpakaļ. Bet vai tas vispār ir likumīgi? Vai atvaļinājums nav mans laiks? Vai man ir pienākums celt telefonu, lasīt darba e-pastus un pārtraukt atpūtu tikai tāpēc, ka darbā kāds nav paspējis laikus saplānot aizvietošanu?” viņš jautā.
Lasītājs norāda, ka nav skaidrs arī tas, kurš segtu zaudējumus, ja atvaļinājumu patiešām nāktos pārtraukt.
Lai noskaidrotu, ko šādā situācijā paredz likums, LA.LV sazinājās ar Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāju Daci Stivriņu.
“Atvaļinājums uzskatāms par darbinieka attaisnotas prombūtnes laiku – atpūtas laiku. Šajā laikā darbinieks ir atbrīvots no ierašanās darbā un darba pienākumu veikšanas, tāpat darbiniekam nav arī pienākuma būt darba devēja rīcībā, būt sasniedzamam, caurskatot darba e-pastu, un būt gatavam saziņai ar darba devēju. Jautājumi par darbu risināmi ar darbinieku, atgriežoties darbā pēc atvaļinājuma,” skaidro Dace Stivriņa.
Valsts darba inspekcijā uzsver, ka atvaļinājumu iespējams pārtraukt tikai tad, ja par to vienojas abas puses.
Valsts darba inspekcijā uzsver, ka atvaļinājuma pārtraukšana iespējama tikai tad, ja par to vienojas abas puses. Ja darba devējs un darbinieks vienojas par atvaļinājuma pārtraukšanu vai pārcelšanu uz citu laiku, neizmantoto atvaļinājuma daļu darbinieks var izmantot vēlāk.
Vienlaikus Darba likums neuzliek darba devējam pienākumu kompensēt darbiniekam izdevumus, kas radušies saistībā ar jau iepriekš plānoto ceļojumu, no kura nāktos atteikties.
Tādējādi, ja darbinieks nevēlas pārtraukt atvaļinājumu, darba devējs viņu vienpusēji atsaukt nevar. Savukārt gadījumā, ja abas puses vienojas par atgriešanos darbā, neizmantotās atvaļinājuma dienas iespējams izmantot citā laikā.
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