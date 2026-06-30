Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus 0
Saldo ķiršu baudīšana daudziem saistās ar vienu no patīkamākajiem sezonas mirkļiem – saldām, sulīgām ogām un bezrūpīgu našķošanos. Tomēr dažkārt idille beidzas ar nepatīkamu pārsteigumu – ķirša iekšpusē atklājas neliels balts “iemītnieks”.
Ar tā sauktajiem “tārpainajiem ķiršiem” ik gadu rodas daudz mītu un pārpratumu. Vieni tos uzskata par nekaitīgu sīkumu, citi – par nopietnu iemeslu mest ogu prom. Patiesība, kā izrādās, ir daudz vienkāršāka un mazāk dramatiska.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem