Turcijā sākušies zemestrīcē sagruvušo ēku nekvalitatīvajā celtniecībā iesaistīto personu aresti.

Pirmais, kurš tika aizturēts, bija Hatai dzīvojamo māju kompleksa “Ronesans Residence” galvenais arhitekts. Šīs mājas pēc zemestrīcēm pilnībā sabruka. Arhitekts tika aizturēts Stambulā ar lielu naudas summu un biļeti uz Melnkalni. Aizturēti arī šī kompleksa īpašnieki. Kā vēsta vietējie mediji, viņi arī mēģinājuši aizbēgt uz ārzemēm.

Turcijas tieslietu ministrs Bekirs Bozdags sacīja, ka tiks veikta zemestrīcē cietušo ēku celtniecības izmeklēšana.

The architect of the Renaissance Residential Complex (250 apartments) in Hatay Province, which completely collapsed in an earthquake, was detained at Istanbul airport.

Mehmet Yaşar Coskun was about to fly to Montenegro. He was carrying a huge amount of cash. pic.twitter.com/0CEuboHRf4

— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023