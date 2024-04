Foto. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Krievu murgs Turcijā: turki Krievijas pilsoņus izsēdina no lidmašīnām un neļauj lidot uz citām valstīm Ieteikt







Aptuveni 1000 krievu pēdējo mēnešu laikā nav varējuši izlidot no Turcijas uz Latīņameriku. Problēmas radušās ar “Turkish Airlines” reisiem. Viena no cietušajām sacīja, ka viņa un vēl 30 krievi netika ielaisti lidmašīnā, kurai bija jālido no Stambulas uz Kankunu, vēsta izdevums The Moscow Times.

Reklāma Reklāma

Pēc tūristes teiktā, viņai bija biļetes, vīza un ielūgums no drauga, kurš dzīvo Meksikā. Viņa jau iepriekš bija lidojusi uz Kankunu 2022. gadā un nav saskārusies ar nekādām problēmām. Pasē bija arī vīzas uz ES un ASV, kuru derīguma termiņš gan bija beidzies. Neskatoties uz to, viņai atteica lidojumu.

Līdzīgā situācijā nonāca kāda ģimene no Maskavas. Vīrietis kopā ar sievu, diviem bērniem un suni lidoja atvaļinājumā uz Meksiku. Līdzi viņiem bija visi iespējamie dokumenti: viesnīcas rezervācija, apdrošināšana un vīza. Tomēr Stambulā tikai vienai personai, kurai bija Vācijas pilsonība, tika atļauts pārsēsties uz Turkish Airlines reisu, kas devās uz Kankunu. Pārtrauktā ceļojuma dēļ maskavieši zaudēja vairāk nekā miljonu rubļu (aptuveni 10 117 eiro).

Tas pats 8. aprīlī notika ar vēl trim krievu sievietēm, kuras caur Stambulu bija plānojušas doties atvaļinājumā uz Meksiku. Meitenes bija samaksājušas par biļetēm turp un atpakaļ un bija rezervējušas viesnīcas.

Tomēr Turcijas lidostā, veicot pārsēšanos, viņām neļāva iekāpt lidmašīnā jau pie reģistrācijas. Turkish Airlines paskaidroja, ka, tā kā sievietes iepriekš nav “ceļojušas uz tādām ietekmīgām valstīm kā Amerika, Kanāda vai Anglija”, kā arī uz pašu Meksiku, viņas nevar lidot uz šo valsti “saskaņā ar Meksikas valdības noteikumiem”.

Krievi masveidā sūdzas par Turkish Airlines un ceļojumu tīmekļa vietnē Tripadvisor. Cilvēki raksta, ka viņiem atteica lidpojumus, aizbildinoties ar to, ka viņu pasēs nav jaunu ASV vai Šengenas vīzu. Tajā pašā laikā nauda par biļetēm netiek atmaksāta.

Pēc Krievijas Tūrisma operatoru asociācijas viceprezidenta Artūra Muradjana teiktā, Turcijas aviokompānija tā izrīkojas ar krieviem, baidoties no ASV pretenzijām, kas Meksiku uzskata par galveno nelegālās migrācijas kanālu.