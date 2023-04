Filips Rajevskis: Jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni Ieteikt







Vecais labais stāsts – valsts nesastāv no svētajiem. Tas ir tas pats stāsts par akmeni, lai pirmais met tas, kurš pilnīgi nevainīgs – tā arī tagad ir, ka katrs skatās savu dzīves rāmi un tur arī mierīgi grib dzīvot, tā, komentējot situāciju valstī bēdīgi slavenā 220 miljonu vērtā Aizsardzības ministrijas iepirkuma sakarā, TV24 raidījuma “preses klubs” izteicās Filips Rajevskis, politologs.

Kopumā tas ir labais, vecais stāsts – jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni. Tad sāk skatīties, kas tur pret ko cīnās, kas vinnē, kas zaudē, un skandāls tikmēr mutuļo – kas lej klāt benzīnu, kas mēģina dzēst, tajā mirklī daudzi atiet malā un domā: “Varbūt labāk tomēr nē!”

Šis tomēr ir tas gadījums, kā domā Rajevskis, kad darbs būtu tiesībsargājošajām instancēm, ka tām būtu jāzina, ko darīt, ka tām jāuzrauga viss notiekošais.

Informāciju par armijas pārtikas iepirkumu AM nosūtījusi arī Valsts kontrolei un prokuratūrai

Informāciju par armijas pārtikas iepirkumu Aizsardzības ministrija (AM) nosūtījusi arī Valsts kontrolei un prokuratūrai, liecina publiski pieejamie dokumenti. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) apliecināja, ka informētas tiesībsargājošās iestādes, taču iestāžu nosaukumus neminēja, vien norādīja, ka AM saņēmusi “noteiktas tiesībsargājošās iestādes” lūgumu publiski nesniegt detalizētu informāciju saistībā ar šo iepirkumu.

Izceļoties ažiotāžai ap šo iepirkumu, AM gan 16.februārī preses paziņojumā minēja, ka jau 2022.gada oktobrī tā ir iesniegusi visus ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). Izmeklēšanas iestādes vadītājs Jēkabs Straume 28.februārī aģentūrai LETA apliecināja, ka iestāde pētot iepirkuma dokumentus.

Izvērtējot Saeimas opozīcijas politiķu 23.februāra pieprasījumu sniegt atbildes par šo iepirkumu, Mūrnieces 8.martā parlamentam adresētajā vēstulē minējusi, ka AM Audita un inspekcijas departamenta pārbaudes ir veiktas, sadarbojoties ar valsts drošības iestādēm. AM pēc savas iniciatīvas ir nosūtījusi

ar iepirkumu saistīto dokumentāciju KNAB. Vienlaikus AM, atbilstoši to pieprasījumam, ir nosūtījusi informāciju Valsts kontrolei un prokuratūrai.

Jau ziņots, ka AM saistībā ar 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu sāks dienesta pārbaudi, otrdien žurnālistiem pastāstīja aizsardzības ministre. Sākotnējā pārbaudē konstatēti šķietami pārkāpumi.

Ministre arī apliecināja, ka plānotā līguma summa nemaz neatbilst Nacionālo bruņoto spēku (NBS) budžeta iespējām.

Rojā reģistrēts uzņēmums “Zītari LZ” pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus.