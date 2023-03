Ināra Mūrniece Foto: Evija Trifanova/LETA

Bruņoto spēku pārtikas iepirkuma rīkotāji apgājuši drošības prasības. Kā tas bija iespējams?







Konkurss par loģistikas pakalpojumu sniegšanu pārtikas piegādei armijas vajadzībām gan miera, gan kara apstākļiem sarīkots pēc parastas publisko iepirkumu procedūras, nevis atbilstoši aizsardzības jomai speciāli paredzētam likumam, kas ļāvis konkursa pretendentiem neveikt drošības dienesta pārbaudi, šovakar vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “de facto”.

LTV skaidro, ka aizsardzības un drošības jomai ir īpašs iepirkumu likums. Viena no procedūrām, kas to atšķir no Publisko iepirkumu likuma, ir drošības iestāžu iesaistīšana pretendentu vērtēšanā. Ja pasūtītājs ir Aizsardzības ministrija (AM), tās padotības iestāde vai Nacionālie bruņotie spēki (NBS) atzinumu par kandidātiem sniedz Militārās izlūkošanas un drošības (MIDD) dienests. Ja dienests saskata draudus nacionālajai drošībai, kandidātu izslēdz no iepirkuma.

Ņemot vērā, ka iepirkums par pārtikas piegādi NBS gan ikdienai, gan krīzes situācijām tika organizēts pēc Publisko iepirkumu likuma, MIDD atzinums netika prasīts, secina raidījums.

Kā ziņots, konkursā par pārtikas piegādi Latvijas armijai uzvarēja uzņēmums “Zītari LZ”. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) iepriekš norādījusi, ka aizsardzības resors vērtē līguma iespējamās laušanas juridiskos aspektus. Arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir parakstījis rezolūciju, ar kuru ministrijai uzdots vērtēt iespējas lauzt līgumu.

Mūrniece arī paziņojusi, ka plānotā līguma summa nemaz neatbilst NBS budžeta iespējām.

Tikmēr KNAB sācis kriminālprocesu par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) organizētā iepirkuma “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām”. Publiski pieejamā informācija liecina, ka līgumu noslēdza NBS Nodrošinājuma pavēlniecība.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, KNAB 3.martā sācis kriminālprocesu.

Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem par nepatiesu ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā norādīšanu deklarācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.

Patlaban četrām kriminālprocesā iesaistītajām personām – diviem iepirkuma komisijas locekļiem, uzņēmuma pārstāvim un bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika (LA) padomniekam ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai personai šajā kriminālprocesā nav piemēroti drošības līdzekļi.

Vienlaikus aizsardzības resorā ir atstādināts iepirkuma komisijas vadītājs, nu jau bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš un kāda NBS amatpersona. Netiek gan atklāts vai šīs abas amatpersonas figurē kā abi komisijas locekļi KNAB izmeklētajā kriminālprocesā.

AM saistībā ar iepirkumu sākusi dienesta pārbaudi. Ministrija arī informējusi KNAB, prokuratūru un Valsts kontroli. Pārbaudi prokuratūrā veic Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļa.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka jau 31 gadu pastāvošais uzņēmums “Zītari LZ” patlaban pieder Laurai Zeltiņai un advokātam Modrim Supem. Zeltiņa ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. KNAB datu bāze liecina, ka Supe pērn maijā partijai “Latvijas attīstībai” ziedojis 2500 eiro, vēl gadu iepriekš – 2000 eiro. Savukārt 2015. un 2017.gadā kopumā viņš ziedojis 10 000 eiro partijai “Gods kalpot Rīgai”.

“Zītari LZ” apgrozījums 2021.gadā bija 562 498 eiro, bet pelņa – 141 546 eiro. Gadu iepriekš uzņēmuma apgrozījums bija 797 051 eiro, bet uzņēmums cieta zaudējumus 62 399 eiro. 2019.gadā “Zītari LZ” apgrozījums bija 3,4 miljoni eiro, bet peļņa – 31 800 eiro, bet 2018.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 2,314 miljoni eiro, bet peļņa – 160 985 eiro. Arī iepriekšējos gados uzņēmuma apgrozījums ik gadu bijis vairāk nekā divi miljoni eiro.

Uzņēmumam ir četras ēdnīcas Talsos un Rīgā, bistro Rojā, krogs, kafejnīca un picērija Ventspilī. “Firmas.lv” informācija liecina, ka uzņēmumam ir deviņi transportlīdzekļi – četri vieglie, četri kravas un viena piekabe.

Uzņēmuma 2021.gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums galvenokārt sniedz ēdināšanas pakalpojumus “Rīgas satiksmei”, ēdināšanas punktos un Rojas vidusskolas ēdnīcā, kā arī sniedz ēdināšanas pakalpojumus citām juridiskām un fiziskām personām.

Ar “Zītari LZ” līgums ir noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu, uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būtu jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredz pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā, iepriekš norādījusi AM.