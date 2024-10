No sankcijām līdz plauktiem. Kā Krievijas un Baltkrievijas preces joprojām atrod ceļu uz Latviju? Ieteikt







Tv24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” zemkopības ministrs (ZZS) Armands Krauze skaidro to, kāpēc, vēljoprojām, Latvijas veikalos ir iespējams iegādāties Krievijas un Baltkrievijas preces.

Kopš 2023. gada, atbilstoši noteiktajām sankcijām, ir aizliegts Latvijā importēt vairākas plaša patēriņa preces, kas ir, cigaretes un cigāri, kosmētika, matu kopšanas, zobu higiēnas un skūšanās līdzekļi, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, somas, apavi, sieviešu apģērbi, dažādi papīra un plastmasas izstrādājumi, fotoaparāti, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas, rokas instrumenti, laivas, traktori, vieglie transportlīdzekļi un to piekabes, dažādi dzelzs un tērauda izstrādājumi un daudzas citas preces Latvijā.

Krauze skaidro, ka agresorvalstu preces, kas nonāk Latvijas tirgū, ir tās preces, kas ir ienākušas no citām ES valstīm, piemēram, Ungārijas vai Slovākijas, kur tālāk, ņemot vērā, ka ES ir brīvs tirgus, tās var nonākt arī Latvijā, jo likums neparedz aizliegumu šīs preces ievest no citām ES valstīm. Tāpēc viņš norāda, ka kopš pērnā gada rudens, aktīvi ES Padomē Latvija rosina diskusijas par vienotām ES līmeņa sankcijām dažādām precēm, kas tiek ievestas no Krievijas un Baltkrievijas.

“Man šķiet, ka ļoti svarīgi, ka papildus tam, mēs esam panākuši to, ka ir pieņemts likums, ka visos veikalos pie cenu zīmēm ir jābūt norādītiem karodziņiem vai izcelsmes valstij. Ja ir kādi produkti sastopami, kas ir ražoti Krievijā vai Baltkrievijā, tad, pateicoties šim, tos ir ļoti viegli atšķirt, kas dod pircējam iespēju izdarīt izvēli un nepirkt šos produktus.”

“Latvija ir pieņēmusi lēmumu, ka mēs aizliedzam ievest konkrētās produktu grupas, attiecīgi citās ES valstīs šādi lēmumi nav. Eiropas līmenī visefektīvākais ir šie tarifi, vislabākais variants ir pieņemt lēmumu ES līmenī. Mēs vēlamies, lai tiek iekļauti zivju produkti, lai alkoholam uzliek tarifu, tāpat arī augļiem un dārzeņiem,” akcentē zemkopības ministrs.