FOTO. VIDEO. Lokalizēts 3500 kvadrātmetru lielais ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; evakuēti ap 380 cilvēku 20
Otrdienas vakarā ierobežota liesmu izplatīšanās ugunsgrēkā Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur dega noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). No degošās ēkas evakuējās apmēram 200 cilvēki, bet no apkārtējām vēl 180 cilvēki.
Ugunsgrēka dzēšanā tika iesaistīti plaši VUGD spēki un tehnikas vienības. Ēkas kopējā platība ir vairāki desmiti tūkstoši kvadrātmetru.
Jau ziņots, ka Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 15.52 VUGD saņēma informāciju, ka Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā iespējams noliktavas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums.
Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk kā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, trīs autokāpnēm un glābšanas auto.
un rekuperācijas iekārtas, kā arī jāizvairās no braukšanas ar automašīnu minētajā apkārtnē.
Kā aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, mediķi notikuma vietā dežurē, un patlaban nav informācijas, ka būtu cietušie.
Bijušās rūpnīcas “Straume” industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatvē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas “Merito Partners” dibināts investīciju fonds. “Merito Partners” aģentūrai LETA sacīja, ka kompānijas rīcībā patlaban vēl nav plašākas informācijas par ugunsgrēku, un kuru tieši nomnieku tas skāris.
Investīciju uzņēmuma “Merito Partners” specializētā nekustamā īpašuma fonds “Merito Real Estate Special Fund III” 2024. gada oktobrī iegādājās bijušās rūpnīcas “Straume” industriālo ēku kompleksu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē. Darījuma summu fonds neatklāja. Īpašums iegādāts, izmantojot “BluOr Bank” aizdevumu četru miljonu eiro apmērā.
🔴 Kā šobrīd informē RD dienesti: K.Ulmaņa gatves 2 noliktavā esot noticis sprādziens (telpā atrodas baloni, kas vēl var sprāgt). Cilvēki evakuējas. Lietas apstākļi tiek skaidroti. pic.twitter.com/ABPEqhAY4s
— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) June 30, 2026
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) pic.twitter.com/58Bvv7vtB7
— LETA Ziņas (@letanewslv) June 30, 2026
Rīgā, K. Ulmaņa gatvē, iespējams, noliktavas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums, informē VUGD. Notikuma vietā jau strādā un uz to dodas vairāk kā 20 ugunsdzēsēji glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks… pic.twitter.com/Zh16jC4bbg
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 30, 2026
Ēku komplekss celts 20. gadsimta 70. gados kā ražošanas ēkas rūpnīcai “Straume”. Teritorijā izvietoto ēku kopējā platība ir 40 000 kvadrātmetru.
Industriālo ēku kompleksa telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu, tostarp transporta un loģistikas, drukas un iepakojuma, vieglās rūpniecības, ražošanas, mazumtirdzniecības un citu jomu uzņēmēji.
“Merito Partners” ir ieguldījumu uzņēmums, kas pārvalda jau vairāk nekā 10 investīciju fondus un vada vairāk nekā 20 ilgtspējīgas enerģijas, specializētā nekustamā īpašuma un ilgtermiņa investīciju projektus vismaz 150 miljonu eiro apmērā. “Merito Partners” fondos savus līdzekļus ieguldījuši 220 privātie un institucionālie Latvijas investori.
“Merito Partners” 2025. gadā strādāja ar 1,428 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 27 885 eiro zaudējumus.
“Merito Partners” reģistrēta 2022. gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 1,25 miljoni eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmuma īpašnieki ir Aigars Kesenfelds (67,96%), Mārtiņš Baumanis (11,78%), Mikus Janvars (8,9%), Jānis Pizičs (7,06%), Laila Hartmane (1,79%), Vairis Dmitrijevs (1,77%) un Kārlis Urbāns (0,76%).