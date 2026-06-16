“Es skrēju, bļāvu – kur ir mani mazie!?” Ģimene pēc ugunsnelaimes palikusi bez nekā un lūdz palīdzību 5
Ventspils novadā ugunsgrēks pilnībā iznīcinājis kādas ģimenes māju. Lai gan Ziru pagasts un vietējie iedzīvotāji nekavējoties snieguši palīdzību un nodrošinājuši pagaidu dzīvesvietu, zaudējumi ir tik lieli, ka ģimene joprojām ir spiesta lūgt papildu atbalstu.
Kāda sieviete TV3 raidījumam “Degpunktā” stāsta, ka liesmas izplatījušās ļoti strauji un ģimene zaudējusi gandrīz visu – gan mantas, gan dokumentus un atmiņas. Policijas sākotnējā versija par ugunsgrēka iemeslu ir īssavienojums, taču sievietei tas šķiet apšaubāmi, jo elektrība dienā esot atslēgta un nesen veikta elektroinstalācijas maiņa.
Brīdī, kad uguns pārņēma māju, iekšā bija ģimenes locekļi un bērni, taču viņiem izdevās izglābties. “Opis gulēja ar mazajiem vienā pusē, mana istaba atradās pašā galā, tur gulēja mans mazais puika. Viņš skrēja un teica – opi, visa istaba kuras. Opis skrēja iekšā, atvēra durvis, visas liesmas spļāvās sejā, viņš aplējās ar ūdeni un skrēja iekšā izglābt pašu mazāko bēbi, tad viņš iznesa abus ārā,” stāsta Maija. “Es skrēju, bļāvu – kur ir mani mazie!? Viņi bija šausmīgi pārbijušies,” stāsta sieviete.
Dzīvniekiem veicās dažādi – kaķi aizbēga, bet suns tika ievainots, pirms kaimiņi viņu atbrīvoja no ķēdes.
Ja vēlaties palīdzēt Maijai un viņas tuviniekiem izķepuroties no nelaimes, varat ziedot uz bankas kontu: LV64HABA0551047781938 (Maija Zeidaka).
Plašāk par ugunsnelaimi skatieties pievienotajā video.