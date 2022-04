VIDEO. Medvedčuks lūdz Krievijai apmainīt viņu pret Mariupoles iedzīvotājiem un aizstāvjiem

Ukraina pirmdien publiskojusi video, kurā apcietinātais prokrieviskais politiķis Viktors Medvedčuks lūdz Ukrainas un Krievijas prezidentus vienoties par viņa apmaiņu pret Mariupoles civiliedzīvotājiem un gūstā saņemtajiem karavīriem.

“Vēlos lūgt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski mani apmainīt pret Ukrainas aizstāvjiem un Mariupoles iedzīvotājiem,” melnās drēbēs tērptais Medvedčuks saka kamerā Ukrainas drošības dienestu publiskotā video.

Viņš piebilst, ka Mariupoli “nav iespējams droši atstāt pa humānajiem koridoriem”.

The Security Service of #Ukraine shared the video where Medvedchuk was asking to exchange himself for the citizens and defenders of Mariupol.

Currently, around 120 thousand citizens are blocked in Mariupol, according to different sources. pic.twitter.com/OTu7BBHuak

— KyivPost (@KyivPost) April 18, 2022