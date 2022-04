Ukrainas Drošības dienests aizturējis prokrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku, kurš 27.februārī aizbēga no mājas aresta, otrdien paziņoja prezidents Volodmirs Zelenskis.

Viņš sociālā tīklā publicējis fotogrāfiju, kurā Medvedčuks redzams saslēgts rokudzelžos.

Looks like Viktor Medvedchuk (Putin is his daughter's godfather) has been apprehended, after escaping house arrest. Putin will be royally ticked off.https://t.co/wLdyKg26Et

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 12, 2022