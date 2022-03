Autobusi iedzīvotāju evakuēšanai Kijivas apgabalā. Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Ukrainā šodien plāno atvērt desmit humānos koridorus







Ukrainā pirmdien paredzēts atvērt desmit humānos koridorus Kijivas un Luhanska apgabalos, paziņojusi Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka.

“Līdz šim ir panākta vienošanās par desmit humanitārajiem koridoriem,” paziņoja Vereščuka.

Kijivas apgabalā plānots atvērt koridoru no Bogdanivkas un Novobogdanivkas ciematiem uz Brovari pilsētu, kā arī koridorus no Peremogas ciemata uz Brovari un Bobrikas ciemata uz Brovari.

Plānots atvērt arī koridorus no Hostomeļas pilsētas uz Bilogorodkas ciematu, no Nemišaevas un Vorzeļas ciematiem uz Bilogorodku un no Dmitrivkas ciemata uz Bilogorodku.

Luhanska apgabalā plānots atvērt humānos koridorus no Severodoneckas uz Slovjansku, no Popasnas uz Slovjansku un no Hirskes uz Slovjansku.

Vereščuka norādīja, ka šodien vēlreiz tiks mēģināts nogādāt humāno palīdzību ar produktiem un medikamentiem no Berdjanskas caur Mangušu uz Mariupoli.