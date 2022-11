Ilgstošas ekspozīcijas attēls parāda SpaceX Starlink satelītu grupas pēdas debesīs. Foto. Mariana SUAREZ / AFP

Ukrainas armijai sakaru pārrāvumi, atslēgti "SpaceX" satelīti. Cik tas ir nopietni un kas nevar ko sadalīt?







Ukrainas bažas, ka tās karaspēks varētu zaudēt piekļuvi Īlona Maska svarīgajam interneta pakalpojumam “Starlink”, pagājušajā nedēļā pastiprinājās pēc tam, kad 1300 militāro satelītu vienību nedēļas nogalē pēkšņi bija bezsaistē, ziņu portālam cnn.com ziņo divi avoti.

Maska privātās raķešu kompānijas “SpaceX” ražotās mazās, ērti lietojamās satelītantenas ir ļoti būtisks Ukrainas militārpersonu saziņas avots, kas ļauj ukraiņu armijai cīnīties un palikt tiešsaistē pat tad, kad ir iznīcināti mobilo tālruņu un interneta pārklājumi.

Taču nesen ir pastiprinājušās bažas par “SpaceX” uzticamību pēc tam, kad notika atklātas diskusijas par finansējumu un tika ziņots par pārtraukumiem frontes līniju tuvumā.

Jau ziņojām, ka “SpaceX” septembrī nosūtīja vēstuli ASV valdībai, Pentagonam, apgalvojot, ka ir iztērējusi gandrīz 100 miljonus ASV dolāru “Starlink” finansēšanai Ukrainā un ka tā vairs nevar turpināt to darīt. Vēstulē tika prasīts, lai ASV Aizsardzības departaments pārņemtu finansēšanu Ukrainas militārajiem spēkiem, kas varētu būtu desmitiem miljonu dolāru mēnesī. Dažas dienas vēlāk Masks gan apgalvoja, ka “SpaceX” ir atsaucis pieprasījumu.

“Pie velna,” tviterī ierakstīja Musks, “mēs tikai turpināsim bez maksas finansēt Ukrainas valdību.”

Sarunas starp “SpaceX” un ASV Aizsardzības departamentu turpinās, neskatoties uz Maska apgalvojumu, ka “SpaceX” atsauc savu lūgumu, sacīja augsta līmeņa aizsardzības amatpersona. “Sarunas ļoti aktīvi rit. Ikviens mūsu ēkā zina, ka mēs viņiem maksāsim,” CNN sacīja Pentagona amatpersona, piebilstot, ka departaments ļoti vēlas uzņemties rakstiskas saistības, “jo mēs uztraucamies, ka viņš mainīs savas domas”.

Pirmoreiz tas notika 24.oktobrī, un viens cilvēks un bija “milzīga problēma” Ukrainas militārpersonām. Pārtraukums skāra 1300 termināļu bloku, ko Ukraina martā iegādājās no Lielbritānijas un tie tika izmantota ar kauju saistītām operācijām, saziņai. Līdz septembrim kopējās izmaksas sasniegušas gandrīz 20 miljonus dolāru, tā sacīja avots.

Termināļi, kas ietver mazas satelītantenas, ir savienoti ar “SpaceX” satelītiem, kas riņķo ap Zemi, tie ne tikai nodrošina karaspēka un civiliedzīvotāju pieejamību tiešsaistē, bet arī tiek izmantoti uzbrukumos, kas ir ļoti svarīgi Ukrainai bezpilota lidaparātu un artilērijas mērķu noteikšanai un navigēšanai.

Nav īsti skaidrs, cik ar termināliem darbojas Ukrainas militārpersonas, bet 1300, kas nesen tika slēgti, veido ievērojamu daļu. Šā mēneša sākumā Masks bija izteicies, ka no vairāk nekā 25 000 termināliem, kas pašlaik atrodas Ukrainā, mazāk nekā 11 000 maksā par pakalpojumu, kas mēnesī var sasniegt 4500 dolāru.