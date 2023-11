Karš Ukrainā. Foto: EPA/SCANPIX

Ukrainas karaspēks atspiedis Krievijas karavīrus Dņepras upes kreisajā krastā







Ukrainas karaspēks Hersonas apgabalā atspiedis Krievijas karavīrus trīs līdz astoņus kilometrus no Dņepras kreisā krasta, tāpēc Krievijas mīnmetēju uguns vairs neapdraud apdzīvotās vietas labajā krastā, sestdien televīzijā paziņoja Ukrainas karaspēka operatīvās pavēlniecības “Dienvidi” preses sekretāre Natālija Humeņuka.

Viņa norādīja, ka Ukrainas karaspēks turpina nostiprināties Dņepras kreisajā krastā.

“Provizoriski attālums svārstās no trim līdz astoņiem kilometriem atkarībā no ģeogrāfijas un ainavas īpatnībām visā kreisajā krastā. Tagad viņu mīnmetēji nevar trāpīt labajā krastā, tāpēc mēs to uzskatām par zināmu sasniegumu,” sacīja Humeņuka.

Pēc viņas teiktā, iebrucēji turpina masveidā izmantot artilēriju, neraugoties uz to, ka katru dienu zaudē četras līdz desmit artilērijas sistēmas.

Krievijai joprojām ir pietiekami lielas artilērijas un dzīvā spēka rezerves, atzina Ukrainas operatīvās pavēlniecības “Dienvidi” preses pārstāve.

Viņa arī teica, ka Krievija Dņepras kreisajā krastā izvietojusi vairākus desmitus tūkstošus karavīru.

“Tur ir milzīgi spēki, tāpēc mums ir daudz darāmā,” sacīja Humeņuka.

Viņa piebilda, ka Ukrainas spēki pašlaik nenovēro, ka Dņepras kreisajā krastā tiktu veidoti Krievijas karaspēka uzbrukuma grupējumi.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 318 750

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz svētdienas rītam sasnieguši 318 750 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1190 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 5435 tankus, 10 166 bruņutransportierus, 7744 lielgabalus, 898 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 588 zenītartilērijas iekārtas, 323 lidmašīnas, 324 helikopterus, 5755 bezpilota lidaparātus, 1563 spārnotās raķetes, 22 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 10 120 automobiļus un autocisternas, kā arī 1096 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

