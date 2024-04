Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izteicis pateicību Latvijas valdībai par tās lēmumu sniegt jaunu militārās palīdzības paketi, īpašu uzmanību pievēršot papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu un dronu piegādei. Zelenskis par to paziņoja šovakar, 30.aprīlī, sociālajā tīklā “X”, tā ziņo medijs “Ukrinform“.

“Es pateicos Latvijai un premjerministrei Evikai Siliņai par šodienas lēmumu sniegt jaunu militārās palīdzības paketi ar īpašu uzsvaru uz papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu un dronu piegādi,” rakstījis Zelenskis. Ukrainas prezidents norādījis: “Mēs augstu vērtējam Latvijas stabilo atbalstu Ukrainai 0,25% apmērā no IKP gadā, kā arī mērķa skaidrību.”

“Krievija apdraud ikviena Eiropas iedzīvotāja – ne tikai Ukrainas eksistenci. Aizsargājot ukraiņu dzīvības no Krievijas terora, mēs aizsargājam visu eiroatlantisko kopienu turpmākajiem gadu desmitiem,” uzsvēris Ukrainas prezidents. “Ukrinform” 30.aprīlī ziņo par to, ka Latvijas valdība apstiprinājusi jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai, kas cita starpā ietvers tuvcīņas pretgaisa lielgabalus un novērošanas dronus.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad valdība otrdien, 30.aprīlī, slēgtā sēdē atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, tviterī informē Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas.

Latvija Ukrainas militārajam atbalstam gadā novirza 0,25% no iekšzemes kopprodukta, un Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu gan divpusēji, gan kopā ar sabiedrotajiem, norāda Siliņa.

Jau ziņots, ka ukraiņiem iepriekš no Latvijas nodoti arī helikopteri, ložmetēji, bezpilota lidaparāti, pašgājējhaubices un cita veida bruņojums.

I thank Latvia and Prime Minister @EvikaSilina for today’s decision to provide a new military aid package focusing on additional air defense and drone systems.

We greatly appreciate Latvia’s consistent support for Ukraine at 0.25 percent of GDP per year, as well as its clarity…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2024