“Kad kara nav, no korumpanta ir atkarīgs tas, vai tu drīkstēsi kaut kur nelikumīgi novietot savu kiosku vai arī nē. Maksāsi par to, lai atvērtu uzņēmumu vai izvairītos no nodokļiem, vai arī nemaksāsi. Bet kara laikā korumpants izlemj – tu dzīvosi vai nedzīvosi,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atzīst Ukrainas žurnālists, politiskais analītiķis Vitālijs Portņikovs.

“Korupcijas likmes un to risks kara laikā vienmēr ievērojami palielinās. Ja runa ir par cilvēka dzīvības glābšanu, vari pieprasīt jebkuru summu un gūt peļņu. Tāpēc, protams, karš vienmēr ir palielinājis korupcijas līmeni, tas zināms visā cilvēces vēsturē. Tas nenozīmē, ka pret šo korupciju nav jācīnās. Protams, kara laikā var atcelt nekompetentus lēmumus. Taču vienīgais reālais līdzeklis korupcijas samazināšanai ir kara beigas,” sarunā ar Armandu Puči teic Portņikovs.

“Kopš 2022. gada es saku, ka kārtība, kādā robežu drīkst šķērsot karavīri un mobilizētie pilsoņi, neaptur izbraukšanu, bet rada milzīgu skaitu korupcijas slazdu. Un, saprotams, rada korupciju arī spēka struktūrās. Ja mobilizācija ir neefektīva, tā rada īpašus nosacījumus iegūt koruptīvas izcelsmes bagātību tiem, kuri atrodas šīs sistēmas tuvumā. Un vienīgais veids, kā pretoties korupcijai kara laikā, ir pārvaldības efektivitāte. Ja nebūs efektīvas pārvaldības, korupcija būs jebkuras valsts iekārtas pamats. Bez tās korupcija ik gadu pastiprināsies, un nekādi amerikāņu ģenerālinspektori neko nevarēs izdarīt, turklāt daži no viņiem kļūs par Ukrainas koruptīvā mehānisma daļu.”