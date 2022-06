“Ukraiņi saņēmuši poļu tankus, tas var mainīt situāciju frontē,” Rajevs skaidro jaunākās izmaiņas Ukrainā Ieteikt







“Zaporižjas frontē ir jaunumi,” TV24 “Speciālizlaidumā” stāsta NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis Igors Rajevs.

„Šeit mums parādījās pirmā tanku brigāde, kura tika pārsviesta mums no Čerņigovas,” viņš skaidro.

Tas ir gandrīz pāri visai Ukrainai. „Pietiekami liels attālums, atkal krievi to lietu nogulēja un nepārķēra šo brigādi transportēšanas laikā, līdz ar to ukraiņiem izdevās veiksmīgi šo manevru veikt,” Rajevs atklāj.

Šī brigāde tagad ir bruņota ar jauniem poļu tankiem, kas tika piegādāti, un principā viņi ir gatavi kaujai.

Kāda darbība turpmāk notiks šajā vietā, rādīs laiks.

„T62, kuri no Zaparožjas devās uz Hersonu, visdrīzāk tagad atgriezīsies atpakaļ Zaparožjā, lai aizsargātu šo flangu.

Tā kā tie tanki ir aptuveni mana vecuma, iespējams pat vecāki, ja viņi mēs šo ceļu atpakaļ, viņiem garantēts pāris nedēļas ilgs remonts, lai vispār varētu kustēties,” NBS rezerves pulkvedis skaidro.

Krieviem nekādu būtisku spēku šajā rajonā nav, tādēļ pirmā tanku brigāde ir pietiekoši liela vienība, lai varētu mainīt situāciju frontē, protams, arī par labu ukraiņu spēkiem.

Pēdējās dienās pie Arehavas notika arī vairākas izlūkošanas ar kauju, kur ukraiņu spēki centās atrast vājākos punktus krievu aizsardzības līnijā, lai palaistu tanku brigādi kaujā.

„Vienīgais mīnus, ja par to, ka tur atrodas pirmā tanku brigāde, zinu es, tad diemžēl par to zina arī krievu ģenerālštābs. Līdz ar to nekādu pārsteigumu krievu spēkiem šīs vienības parādīšanās nesagādās un viņi visdrīzāk tam gatavojas,” militārais analītiķis uzskata.