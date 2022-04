“Ukraiņu armija ir vislabāk bruņotā armija pasaulē,” dienas notikumu apskatā norāda Rajevs Ieteikt







“Šodien ir būtiska izmaiņa, ko mēs varam novērot jau pāris dienas pēc kārtas – krieviem mainījās viņu galvenie uzbrukuma objekti,” ar tādām ziņām piektdienas notikumu apskatu TV24 “Speciālizlaidumā” iesāka Igors Rajevs, militārais analītiķis.

“Ja agrāk pārsvarā uzbruka degvielas krātuvēm un degvielas noliktavām, tad šinī gadījumā viņi ir pārslēgušies uz dzelzceļa objektiem un bombardē tos,” norāda I.Rajevs.

Tāpat arī agrāk vairāk tika bombardēta Ukrainas austrumu puse, bet tagad pirmo reizi ir noticis uzbrukums arī rietumu pusē – pie Novgorod Volinskij. Tur bija sagatavots ešalons ar tehniku, ko sūtīt uz austrumiem, taču tieši tajā brīdī notika uzbrukums turienes dzelzceļa stacijai, un ešalons tika sabombardēts.

Runājot par pārējo Ukrainu, Odesā joprojām viss ir kārtībā, krasta līnija tiek pārvaldīta, taču šodien pārsteidzoši šajā reģionā aktivizējās Ukrainas gaisa spēki, notika vairāki uzbrukumi no helihopteriem un bezpilota lidaparātiem. “Diemžēl daži helihopteri un bezpilota lidaparāti uzbrukuma laikā tika notriektie. Ukraiņi malači, ka darbojas šajā reģionā, bet katram uzbrukumam jābūt ļoti labi izplānotam un sagatavotam, lai neciestu nevajadzīgus zaudējumus uzbrukuma laikā.”

Mariupole joprojām ir Ukrainas spēku rokās. Neliela pārbīdīšanās gan notikusi pilsētas dienvidu pusē, kur krievi veica aktīvākus uzbrukumus. Taču Mariupolē krievu pusē ir novērota jauna ieroču sistēma.

“Šis ir lielākā kalibra mīnmetējs, kāds šobrīd pieejams pasaulē, tā kalibrs ir 240 milimetri. Ja standarta mīnmetēju kājinieku vienībās ir 120 milimetri, tad šis ir divreiz lielāks diametrs. Reāli mīnu pēc triecienjaudas un uzbrukuma jaudas jau var klasificēt pat kā neliea izmēra aviācijas bumbu,” komentē Rajevs.

Ne tik laba ziņa šodien ir no Izjumas, kuru joprojām pārvalda Krievu spēki. Izrādās, ka šajā pilsētā atradās viena no Ukrainas galvenajām prettanku ieroču noliktavām. “Diemžēl ukraiņu spēkiem neizdevās evakuēt šo rūpnīcu, krieviem izdevās to ieņemt. Cerams, atkāpjoties ukraiņu spēkiem izdevās maksimāli iznīcināt iekārtas.”

Līdz ar to var secināt, ka kādu brīdi Ukrainai būs problēmas ar prettanku ieročiem. Bet te paralēli ir arī kāda labā ziņa.

“Uz doto brīdi ukraiņu armija ir vislabāk bruņotā armija pasaulē, ja rēķina prettanku ieroču sistēmu pret karavīru attiecību. Tikai ASV vien ir nodevušas Ukrainas armijai 12 000 dažāda tipa prettanku raķetes,” uzsver I.Rajevs.