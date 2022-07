“Ukraiņu partizāni medī Putina ielikteni Hersonā, bet krievi drīzumā mobilizēs vēl 10000 durkļu,” konstatē Slaidiņš Ieteikt







Redzam, ka krievu armija pagaidām nespēj uzbrukt plašākā frontē. Tikai lēnām spiežas Sivirskas un Bahmutas virzienā. Mēģina izveidot aplenkumu pie Ohļehirskas elektrostacijas, visi uzbrukumi tur veiksmīgi atvairīti.

Baltkrievijas robežas tuvumā viss ir bez izmaiņām.

Ļoti smagas apšaudes turpinās visā Doņeckas sektorā – gan reaktīvās aviācijas uzlidojumi, gan stobru artilērija, lai piekoptu “izdedzinātas zemes” taktiku. Vistrakāk pēdējās 24 stundās gāja pie Marinkas un Toreckas, kur krievu spēki (no mobilizētajiem vīriem Luhanskas un Doņeckas apgabalos) centās ielauzt fronti un attīstīt uzbrukumu dziļumā.

Slovjanska izskatās briesmīgi pēc aviācijas triecieniem, glābēji mēģina izvilkt cietušos no drupām. Uz ziemeļiem no Slovjanskas krievi apturēti un spiesti pastiprināt Izjumas grupējuma flangus no iespējamiem ukraiņu pretuzbrukumiem. Krieviem izdevies saformēt 4500 līdz 5000 vīru spēkus (8 bataljonu taktiskās grupas), lai iedzītu ķīli Solidaras pilsētā pie Bahmutas. Krievi aktīvi izlūko ar dronu “Orlan 10”, mēģina neitralizēt ukraiņu dronus.

Ukraiņiem galvenais šeit ir noturēt fronti, lai agresoram neizdotos pārrāvums.

Situācija Harkivas frontē: notiek aizsardzības kaujas, izmaiņu sektorā nav. Putins vakar publiski runājis par Harkivas atgūšanu, krieviem ir 144.brigāde rezervē Rietumu kara apgabalā, bet ar to lielā uzbrukumā pāriet nevar. Krieviem nav šādas jaudas, lai izpildītu šo prezidenta pavēli. Visticamāk, ka šī fronte tuvākajā laikā stāvēs uz vietas.

Zaporižjes sektorā tiek pārdislocētas Krievijas rezerves no Mariupoles ar 5 bataljonu taktiskajām kaujas grupām. Jautājums, kurš taktiski izrādīsies viltīgāks kara šaha spēlē, gatavojot drīzumā pretuzbrukumu.

Hersonas apgabalā izsludināta pastiprināta trauksme ukraiņu partizānu darbošanās dēļ. Medī Putina ielikteni Hersonas apgabalā – jau bijis viens atentāta mēģinājums.

Ukraiņi devuši raķešu triecienu pa stratēģiski svarīgo Antonovas tiltu. Tilta svarīgums pār Dņepru ir Nr.1.

Turpinās emocionālo bataljonu formēšana visā Krievijas federācijas teritorijā – četri jau saformēti Čečenijā. Krievija aprēķinājuši, ka drīzumā jāmobilizē vēl 10000 aktīvo durkļu.

Krievu speciālo uzdevumu spēkiem ir uzdots par katru cenu iznīcināt ukraiņu tālšāvēju HAIMARS pozīcijas, kas viņus ļoti kaitina un apdraud.

Ukraiņi ir izveduši atpūsties un uz spēku papildināšanu 23 bataljonu taktiskās kaujas grupas.