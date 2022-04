“Ukraiņu spēki šodien diezgan labi ir pacentušies.” Rajevs par pēdējās diennakts notikumiem Ukrainā Ieteikt







Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 62. dienu. “Ukraiņu spēki šodien diezgan labi ir pacentušies,” TV24 “Speciālizlaidumā” pavēstīja militārais analītiķis, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Viņi ir uzbrukuši un iznīcinājuši vienu munīcijas krājumu un turpināja uzbrukumu Veļika Oleksandrivkai.

“Uz doto brīdi izskatās, ka ukraiņu spēki šinī reģionā pārķēruši iniciatīvu,” Rajevs atzīmē.

Par to, kas notiek Mariupolē, nav īpaši daudz informācijas. Viens no uzkraiņu komandieriem it kā sāka sarunas par pamieru ar krievu komandieri, bet tajā brīdī ukraiņu tehnika pārvietojās no vienas vietas uz otru un krievi to apšaudīja ar artilēriju, līdz ar to sarunas beidzās.

“Mariupoles pilnīgu ieņemšanu mēs tuvākajā laikā neredzēsim,” norāda militārais analītiķis.

Zaporižjes virzienā pozīcijas palikušas nemainīgas. Arī Donetskas frontes līnijā nav notikušas izmaiņas – visos virzienos krievu spēki turpina uzbrukt, bet nevienā no pozīcijām viņiem nav panākumu.

Krievu spēki šobrīd palielina savu vienību skaitu Slavjanskas un Kramatorskas virzienā, jo viņiem šobrīd ir svarīga Limanas ieņemšana.

Pie Harkivas robeža daļēji ir atjaunota, krievu spēki no pilsētas ir pavirzīti prom jau diezgan lielā attālumā, taču izskatās, ka šeit kādu laiku nenotiks nekādas kustības uz priekšu ne no vienas, ne no otras puses. Pārējā robeža šobrīd ir droša.