Ekrānšāviņš no “X’

Un mums likās, ka “Titāniks” bija milzīgs kuģis… Kāds tas ir, salīdzinot ar šobrīd lielāko? Ieteikt







Titāniks salīdzinājumā ar šobrīd pasaulē lielāko kruīza kuģi izskatās mazs un niecīgs. Šobrīd par lielāko laineri tiek uzskatīts piektais kuģis no “Oasis Class” “Wonder of the Seas”.

Reklāma Reklāma

Titāniks:

Garums – 269m

Platums – 28m

Svars – 46 328 t

Pasažieri – 2435

Apkalpe – 892

“Oasis Vlass”- 5:

Garums – 362m

Platums – 47m

Svars – 273 431 t

Pasažieri – 7084

Apkalpe – 2369

Laineris “Wonder of the Seas” Foto. Scanpix/LETA

“Oasis Class” ir Caribbean International kruīza kuģu klase. Pirmos divus kuģus šajā klasē, “Oasis of the Seas” un “Allure of the Seas”, attiecīgi 2009. un 2010. gadā piegādāja STX Europe Turku Shipyard, Somijai. Trešais “Oasis Class” kuģis “Harmony of the Seas” tika piegādāts 2016. gadā, ko uzbūvēja priekš STX France. Ceturtais kuģis “Symphony of the Seas” tika pabeigts 2018. gada martā. 2022. gada martā piektais “Oasis Class” kuģis “Wonder of the Seas” bija lielākais kruīza kuģis pasaulē.

Patlaban tiek būvēts sestais kuģis “Utopia of the Seas”, lai to varētu nodot ekspluatācijā 2024. gada jūlijā, bet septītais būs gatavs 2028. gadā.

Pirmos divus kuģus pēc izmēra nedaudz pārsniedza trešais kuģis. No 2022. gada visi “Oasis Class” kuģi ierindojās starp pasaules lielākajiem pasažieru kuģiem.











Jauni attēli ar "Titāniku"



















Kadri no kinofilmas "Titāniks"