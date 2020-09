Liepājas SEZ pirmais pārvaldnieks, tagadējais AS “UPB” padomes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns: “Vai daudz varam atrast piemērus, kuros valsts kapitālsabiedrības ir ilgtermiņā spējušas nodrošināt izaugsmi par 264% kā Liepājas osta? Baidos, ka ne. Vai valsts kapitālsabiedrībās korupcija un noziedzīgi nodarījumi ir bijuši izslēgti? Nē, nav.” Foto: Timurs Subhankulovs

“Latvijas Bizness”, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jau pavisam drīz Liepājā jaunu modernu ražotni būvēs AS “UPB”. Jaunā ražotne atradīsies Dūņu ielā 5 netālu no šogad uzceltās “Lesjofors Springs LV”.

Iznomātajā zemesgabalā plānots izveidot jaunu dzelzsbetona konstrukciju ražošanas rūpnīcu kompleksu, kurā AS “UPB” meitas uzņēmums SIA “Dzelzsbetons MB” veiktu savu saimniecisko darbību, “Latvijas Bizness” uzzināja Liepājas SEZ.

Ražošanas kompleksa realizācijai nepieciešama plaša teritorija, līdz ar to tika apvienoti trīs zemesgabali – Dūņu iela 3, Dūņu iela 5 un Dūņu iela 9 ar kopējo adresi Dūņu iela 5.

AS “UPB” būvniecības ieceri skaidro ar nepieciešamību pēc jaunām un mūsdienu prasībām atbilstošām ražošanas platībām, jo nepārtraukti tiek strādāts pie jauno produktu attīstības, paplašinot tirgus ģeogrāfiju, kā arī pakāpeniski pieaug ražoto būvkonstrukciju gabarīti un paaugstinās vizuālas, tehniskās un kvalitātes prasības.

AS “UPB” ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem valstī. 2019. gadu uzņēmums pabeidza ar 183 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš un 8,7 miljonu eiro peļņu. AS nodarbināti 630 darbinieki.