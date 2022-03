Ušakovs: “Šogad nevar būt nekādas runas par 9.maija svinēšanu!” Ieteikt







Līga Abakuka

“Šogad nevar būt nekādas runas par kaut kādu svinēšanu. Pieminot kritušos, aicināsim ziedus likt kapos un 9.maija vakarā iedegt svecītes logos. Aicinu ļaut nolikt ziedus arī pie Uzvaras pieminekļa, jo pilnīgs aizliegums var novest pie lielākas spriedzes un drošības riskiem. Ieceri, izveidot foto izstādi, kur redzamas kara šausmas Ukrainā, atbalstu, bet, lai to redzētu vairāk cilvēku, tā varētu tikt izstādīta Rīgas centrā” TV24 speciālizlaidumā savu skatījumu par 9.maija svinībām izteica Nils Ušakovs, Eiropas Parlamenta (EP) deputāts (Saskaņa).

Raidījumā Ušakovs atzinīgus vārdus veltīja Valsts policijai un Valsts drosības dienestam, paužot pārliecību, ka arī šogad šīs iestādes ar saviem darbiem tikšot galā lieliski.

“Krievu un Ukraiņu karavīri kādreiz karoja pret nacismu, tagad krievi uzbrūk ukraiņiem, līdz ar to šogad nevar būt nekādas runas par kaut kādu svinēšanu. Nedrīkst ļaut Putinam, Kremlim, nozagt piemiņu un datumus, to mēs nevaram pieļaut, bet šogad, atzīmējot 9.maiju, mēs aicināsim ziedus likt kapos, to ir pietiekoši daudz, aicināsim 9.maija vakarā iedegt svecītes logos, pieminot kritušos, aicināsim nekur citur individuāli nerīkot nekādas uguņošanas, jo tas būtu absolūti nepieklājīgi arī pret tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši no Ukrainas” sacīja Ušakovs.

Vienlaicīgi Ušakovs aicināja Valsts policijai dot iespēju iedzīvotājiem atļaut likt ziedus arī pie Uzvaras pieminekļa: “policija, ar savu augsto profesionālitāti un pieredzi, varēs nodrošināt kārtību, jo pilnīgs aizliegums var novest pie lielākas spriedzes un drošības riskiem”, uzskata EP deputāts.

Runājot par senu ieceri – informatīvo plākšņu izvietošanu pie Uzvaras pieminekļa, kur dažādās valodās būtu aprakstīts, kas šis ir par monumentu, Ušakovs atzina, ka arī viņa laikā visu izdarīt nav bijis iespējams un pēc viņa domām, pie šī jautājuma var atgriezties pēc kara Ukrainā.

Savukārt, runājot par ieceri pie Uzvaras pieminekļa izstādīt foto izstādi, kur tiktu attēlotas kara šausmas Ukrainā, Ušakovs atzina, ka to varētu darīt, bet atzīmēja, ka: “ ja gribam, lai šī izstāde funkcionē ilgāku laiku, tad šāda izstāde būtu jāizvieto centrā, kur ir lielāka cilvēku plūsma. Šī izstāde būtu jāparāda visiem, ne tikai tiem, kas dodas pie Uzvaras pieminekļa Pārdaugavā”.

Runājot par Krievijai piemērotajām sankcijām un to ietekmi, Ušakovs uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka Eiropa ir vienota un spējīga kardināli un radikāli rīkoties, viņš uzskata, ka nevar atļauties “nedaudz pakarot”, nogalināt tūkstošiem cilvēku, sagraut pilsētas un panākot pamieru, atgriezties pie Krievijas gāzes un sankciju atcelšanas. “Nē, ja iestāsies pamiers, un šis ir piemērots vārds, jo neviena puse nebūs uzvarētāja, izolācija pret Krieviju nebeigsies, Krievija ar šo izolāciju dzīvos vēl ilgi, tas Latvijā ir jāieraksta visos plānos!”