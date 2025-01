Kāda mamma Agnese savā X profilā aizsāka interesantu sarunu par to, kādas absurdas lietas vidējam bērnam tiek mācītas skolā.

“Tu maksā visvairāk par to, ka metu visu pie malas un skrienu remontēt tieši tavu māju!” Mārcis atklāj, cik Latvijā pelna celtnieki

“Vidējam bērnam skolā jauns ģeogrāfijas skolotājs, īpaši pievērsīšoties ģeopolitikai un mācīšot bērniem kritisko domāšanu. Dažas no viņa pamattēzēm: Uz Mēness neviens nenosēdās; Bin Ladens un Sadams Huseins ir nepatiesi apsūdzēti un iegāzti, Gadaffi gāzts tikai par to, ka aizstāvējis savu valsti; Hitlers ar savām rokām nevienu nav nogalinājis un tikai gribējis būt mākslinieks, diemžēl neatzīts” viņa raksta.

Vidējam bērnam skolā jauns ģeogrāfijas skolotājs, īpaši pievērsīšoties ģeopolitikai un mācīšot bērniem kritisko domāšanu. Dažas no viņa pamattēzēm: ✅ moon landing is fake; ✅ Bin Ladens un Sadams Huseins ir nepatiesi apsūdzēti un iegāzti, ✅Gadaffi gāzts tikai par to, ka…

— Agnese Kac (@Kacacena) January 9, 2025