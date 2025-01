“Audzinātājām uz galda ir kūpošas kafijas krūzes…” Vai pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu drošība tiek pienācīgi ievērota? Elza Breidaka

Pirms neilga laika LA.LV bija lasāma ziņa par kādu divus gadus vecu zēnu, kurš, iespējams, guva apdegumus bērnudārzā, cepot piparkūkas. Pirmsskolas iestāde gan to noliedza, taču šī stāsta sakarā saņēmām no bērna mātes vēl kādu ziņu.

Šoreiz viņa vērsa uzmanību uz novēroto saistībā ar audzinātāju kafijas dzeršanas paradumiem. “Vedot bērnu uz dārziņu, nereti pamanu, ka audzinātājām uz galda ir kūpošas kafijas krūzes. Grupiņā iet 2-4 gadus veci bērni. Vai tiešām šis ir pieļaujami?”

Neviens neapšauba, ka būt par pirmsskolas iestādes darbinieku ir ļoti grūts un atbildīgs darbs. Vecāki uztic audzinātājām pašu dārgāko, kas viņiem ir – savu bērnu. Lai arī spēkā esošie normatīvie akti nenosaka konkrētu bērnu skaitu pirmsskolas izglītības grupā, jāņem vērā, ka pirmsskolas pedagogs ar skolotāja palīgiem uzņemas atbildību par padsmit, lielākās grupiņās pat vairāk par 20 bērniem, atkarībā no vecuma. Izglītības iestādes pašas izvērtē, vai pirmsskolas pedagogs un tā palīgi spēj pietiekami kvalitatīvi veikt savus pienākumus pirmsskolas grupā ar lielu bērnu skaitu. Bet, kad runa ir par bērna drošību, ir viena ļoti būtiska nianse – neuzmanībai tur nav vietas.

Katra iestāde izstrādā iekšējās kārtības noteikumus, kas ir atbilstoši likuma normām. Pirmsskolas skolotāja pienākums ir rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Karstas kafijas krūzes nolikšana vietā, kur tai var tikt klāt bērni, un krūzes atstāšana bez uzraudzības pavisam noteikti nav pieļaujama rīcība.

Uz to norāda arī Privātās pirmsskolas “CreaKids” filiāles vadītāja Kristīne Zvaigzne: “Viena no svarīgākajām lietām pirmsskolā ir bērnu drošība – gan fiziskā, gan emocionālā, tikai tā bērni var justies labi. Lai to nodrošinātu, jāpievērš uzmanība daudzām lietām un karsti dzērieni, kas atstāti uz galda un ir brīvi pieejami bērniem, var radīt riskus. Lai gan pieaugušajiem arī mājās, kafejnīcās un citās vietās var šķist, ka bērns nevar aizsniegt krūzi, kas ir uz galda, patiesībā bērni ir ārkārtīgi izveicīgi. Reizēm tas ir tikai viens mazs brīdis, līdz bērns apzināti vai nejauši aizķer krūzi un var notikt nelaime.”

Protams, ka arī pedagogi ir pelnījuši atelpas brīdi. Arī viņi – cilvēki, kuri dienu no dienas dara ļoti atbildīgu darbu – rūpējas, māca, izzina pasauli kopā ar bērniem viņu pirmajos dzīves gados, ir pelnījuši to silto kafijas krūzi.

Kristīne Zvaigzne dalās pirmsskolas “CreaKids” pieredzē. “Mēs plānojam dienu tā, lai pedagogiem un darbiniekiem būtu iespēja baudīt kafiju atsevišķā skolotāju istabā. Darbiniekiem ir brīdis atpūtas pauzei un karstie dzērieni netiek ņemti līdzi grupiņas telpās. Ja tomēr nav iespējams šādi plānot pauzes, iesakām izmantot termokrūzes, pirms tam tās rūpīgi pārbaudot – vai vāciņš ir cieši aizverams, vai kritiena gadījumā tas neatvērsies utt. Tāpat svarīgi neatstāt krūzi bez pieskatīšanas, būt īpaši piesardzīgiem un sekot līdzi bērniem.”

Padoms vecākiem

“Ja vecākiem ir radušās bažas par bērnu drošību, aicinām rīkoties un cieņpilni izrunāt situāciju ar pirmsskolas pārstāvjiem. Ticam, ka tieši ar konstruktīvu dialogu var atrisināt ļoti daudzas situācijas.

Piemēram, frāze “Es pamanīju, ka grupiņā uz galda ir karsta dzēriena krūze, un mani tas uztrauc, jo tas var ietekmēt bērnu drošību” nav nedz uzbrūkoša, nedz aizskaroša, un viennozīmīgi palīdzēs izvairīties no pārpratumiem un sekmēs abpusēju izpratni.

Ir būtiski atcerēties, ka pedagogi savus pienākumus veic pēc labākās sirdsapziņas un bērnu drošība viņiem ir prioritāte. Vienlaikus arī vecākiem jāspēj droši dalīties ar savām bažām, ja tādas ir, nebaidoties, ka tas varētu mainīt pirmsskolas attieksmi pret bērnu. Pedagogi ir profesionāļi, un viņu galvenais mērķis ir nodrošināt bērniem drošu un pozitīvu vidi. Atklāta un cieņpilna komunikācija vienmēr ir labākais ceļš uz risinājumu,” ieteikumā dalās privātās pirmsskolas iestādes vadītāja Zvaigzne.