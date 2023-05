Daugavas Rīgas HES un tās ūdenskrātuve. Foto-LETA

Uz nakti būs slēgta satiksme pār Rīgas HES tiltu; apbraukšanai jāizmanto Dienvidu tilts vai Ķeguma HES Ieteikt







Nākamnedēļ no 26.maijā no plkst.20 līdz 27.maija plkst.8 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme uz Rīgas hidroelektrostacijas (HES) tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa līdz Daugmales rotācijas aplim, aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo” pārstāvji.

Satiksme tiks slēgta saistībā ar betona seguma rekonstrukciju starp Rīgas HES transformatoriem un saistībā ar 330/13,8 kilovatu (kV) transformatora demontāžu.

Satiksmes dalībniekiem apbraukšanai jāizmanto Dienvidu tilts vai Ķeguma HES tilts.

Vienlaikus Doles salas un Zirņu salas iedzīvotājiem nokļūšana tiks nodrošināta, saskaņojot kustību ar satiksmes regulētājiem.

Rekonstrukcijas darbu veicējs SIA “Latvijas energoceltnieks” satiksmes ierobežojumus un izmaiņas ir saskaņojusi ar VSIA “Latvijas valsts ceļi”, kā arī nodrošinās plānoto satiksmes ierobežojuma shēmu un brīdinājuma zīmju izvietošanu.

Vienlaikus “Latvenergo” informē, ka projekta “Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa” īstenošanas laikā no 27.maija līdz 31.oktobrim uz Rīgas HES tilta tiks ieviests braucamās daļas sašaurinājums – trīs metru josla katra virzienā – un braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 kilometriem stundā.

























Pļaviņu HES 2023. gada pavasarī.