Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

“Uz rokas sanāk 863,50 eiro” – raisās diskusija, vai šī šobrīd ir normāla alga asistentam vai ņirgāšanās par cilvēkiem Ieteikt







Soctīklā “Threads” raidās diskusija par kādu konkrētu darba sludinājumu un tajā piedāvāto algu.

Reklāma Reklāma

Ieraksta autore vērtē: “Vakances – Barbora Mārketinga asistents. Alga bruto 1100€, ieliekot algu kalkulatorā, bez apgādāmajien uz rokas sanāk – 863.50€. Nopietni?! Brīžiem liekas, ka algas tā ir klaja ņirgāšanās par cilvēkiem. Un šai kompānijai, nu noteikti pietiek līdzekļi, lai maksātu normālas algas….. Vai tiešām Latvijā valda uzskats, ka darbinieki ir vergi?”

Diskusijas par algām allaž ir aizraujošas, arī tāpēc, lai novērtētu sevu atalgojumu, salīdzinot ar citiem. Bet kādas emocijas šī konkrētā alga raisa soctīklotājos? Komentāros viedokļi ir dažādi.

“Pirmā darba vieta kā prakse varbūt…”

“Šādas kompānijas tāpat algo aģentūras. Un asistents ir pa vidu starp aģentūru un mārketinga direktoru, kas vnk nosmeļ saskaņošanas cheap talk čatus epastā, lai tas viss nav jālasa mārketinga vadītājam. Un pie reizes iemācās pieslīpēties visām pusēm.”

“Normāla alga asistentam.”

“Parasta alga, par ko izbrīns. Tāda sajūta, kā soctīklos vieni miljonāri. Realitātē katrs otrais to tik knapi pelna.”

“Pirmā alga pirmajam darbam uzreiz pēc skolas. Es teiktu sākumam jau nav nemaz tik bēdīgi. Maksā jau par kompetenci un atbildību. Šajā amatā neko tādu neprasa.”

“Skatoties kāds tas darbs pēc būtības. Ja kā te raksta – studentam, pirmais darbs, cerams ar elastīgu darba laiku, ko var apvienot ar studijām – kāpēc gan ne? Sliktāk, ka daudz kur tiek meklēti tādi “asistenti” un “administratori”, kuri beigās velk uz saviem pleciem visu biroju vai visu komunikāciju ar klientiem, par to saņemot smieklīgu naudu.”

“Kā ar tik zemu algu var izdzīvot? Un ja vēl kādam ir bērni, kuri jāuztur? Kaut vai, ja to saņem jaunietis, kurš, piemēram, īrē dzīvokli, īres maksa+komunālie kopā ap 400-500€ mēn. Ja vēl studijas jāapmaksā no 100-300€ mēn. atkarībā ko studē, pāri nemaz nekas nepaliek, ir jau arī jāēd, jāģērbjās, ja vēl mašīnai izdevumi, tā pat kāds hobijs utt. Pat studentam ar to nepietiktu…”

“Nu iedomājieties, ja šādam asistentam, kurš dara nezinu ko, iespējams pieņem interneta pasūtījumus, maksātu 2k algu, tad cik būtu jāmaksā algās visiem augsta līmeņa speciālistiem? Un ja ir jāalgo šādi asistenti un vēl desmitiem vidēji kvalificētu vakanču par augstu samaksu, iedomājieties, kā tas sadārdzinās visas preces…?”

Reklāma Reklāma

“Kas tieši Jūs pārsteidz? Latvijā visi “parasto darbu” veicēji saņem vienlīdz zemas algas. zināt, cik uz rokas saņem policisti, cik ugunsdzēsēji, cik NMPD šoferi/šoferi kā tādi, cik administratori, biroju darbinieki, vai jebkāda cita “parastā” profesija? ~900-1100 uz rokas Latvijā ir vidusmēra alga, kuru pelna gan krāvējs cehā, gan D-kat RS šoferis :D… ja strādā “parastā darbā” un pelni ap 1200, tas jau ir solīdi. lai pelnītu vairāk, ir jābūt spicākam par asistentu vai vidusmēra policistu.”

“Alga tiešām ir zema, bet tas ka visi komentāros atbalsta šīs smieklīgās algas ir patiesi skumji!”

LA.LV Aptauja Kā vērtē šādu algu - 863,50 eiro "uz rokas"? Laba alga

Normāla alga Latvijā

Zema alga

Nepieklājīgi zema alga Padalies ar rezultātiem