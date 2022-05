Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Anda Līce: Jau divdesmit gadus baidot pasauli ar kodolraķetēm, viņš pats līdz smieklīgumam baidās no nāves







Anda Līce, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uzmanīgi – slīkšņaina vieta! Runa nav par purviem, kuros daudzi bez pavadoņiem baidās spert kāju. Interneta plašumos mēs gan droši dodamies iekšā, paraujot līdzi arī citus, nedomādami, kur varam iekulties. Sabiedrības nespēju notikumus skatīt kopumā gan miera, gan kara apstākļos izmanto speciāli sagatavoti vadātāji, arī izrādīties kāri indivīdi, ar kādiem ir pilna visa pasaule.

Karam tāpat kā sēnei ir redzamā virszemes daļa – kātiņš un sēņotne un zemē paslēptā – micēlijs. Bet sēnēm ir arī sporas, ar kurām tās vairojas, un tās mēs pat nepamanām. Neredzamais karš nekad agrāk nav aptvēris tik plašas teritorijas kā tagad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Karš, neskaitāmu cilvēku lielākā traģēdija, visos laikos vieniem ir posts, bet citiem – medus maize.

Par tādu šodien ir kļuvusi interneta telpa. Tajā vieni, Kremļa samācīti, baida pasauli ar kodolkaru un to, ka Putins ir neaprēķināms, tāpēc jāpiekrīt kārtējām miera sarunām, kamēr citi uzspēlētā bezrūpībā stāsta vienīgi par uzvarām kaujās, apejot neērtos jautājumus, kuri kara dēļ nekur nav pazuduši.

Vēl kādi saka – kara apstākļos nevajagot runāt par amatpersonu neizdarībām un kļūdām, jo tas vājinot cīņas sparu. Taču visdārgāk par kļūdām nākas maksāt tieši kara laikā. Ir jārunā par visu, kas zem kājām palīdz nosargāt stingru pamatu.

Ilgāku laiku regulāri sekojot līdzi notikumiem, sāc saprast, ko kurš interneta telpā dara. Arī to, ka Putins nebūt nav prātā sajucis, bet gan mērķ­tiecīgi un ciniski īsteno savās iedomās izperināto. Ir jau izpētīts, kā un kāpēc šādi neprātīgi plāni rodas atsevišķu cilvēku galvā.

Tas, no kā attiecībā uz Krieviju pēc Padomju Savienības sabrukuma brīdināja padomju okupāciju piedzīvojušie, nebija paranoja – Putins turpina 1917. gadā boļševiku iesākto.

Aizvien vairāk kļūst redzams – jau divdesmit gadus baidot pasauli ar kodolraķetēm, viņš pats līdz smieklīgumam baidās no nāves. Neatkarīgi no tā, kas pēc Putina nāks pie varas, sistēmas būtība nemainīsies. Tikai līdz pamatiem izmainot sistēmu, varēs veidoties tā brīnišķīgā nākotnes Krievija, par kuru sapņo tik daudzi no valsts tagad izraidītie.

Internets ne vienmēr un visos jautājumos ir pilnīgi drošs informācijas avots, tāpēc ir svarīgi atsijāt “dīvāna” speciālistus, nolīgtos vadātājus, viltus konsultantus un politologus, kā arī feiku ražotājus. Ar laiku katram interneta lietotājam izveidojas savs pārbaudītu autoru loks. Pulksteņu salīdzināšanai noder arī videokomentāri – tie ir kā sava veida lakmusa papīrs, kuros kanālos komentētāji sāk neglīti gānīties, tos ir vērts klausīties un skatīties.