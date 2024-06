Uzņēmējs: NBA čempiona titula ieguvējs Porziņģis ir izdarījis vairāk, nekā pusgada laikā mūsu Ārlietu ministrija Ieteikt







Uzņēmējs un bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis TV24 raidījumā “Preses klubs”, komentējot Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa iegūto NBA čempiona titulu, sacīja, ka tagad “vismaz 10 miljoni amerikāņu noteikti izlasīs, kur atrodas Latvija un Rīga, un varbūt kāds no viņiem te ieguldīs šajā ģeopolitiskajā situācijā”.

“Es domāju, ka Porziņģis ar šo izdarīja vairāk nekā pusgada laikā mūsu Ārlietu ministrija! Es uzskatu, ka Latvijas vārds ar Porziņģa uzvaru tiešām tiek nests pasaulē,” uzsvēra Gulbis. “Es domāju, ka 10 gados, ko nav izdarījuši,” tā Gulbja teikto papildināja 14.Saeimas deptuāte Ramona Petraviča, kura arī piedalījās TV24 raidījuma diskusijā.

NBA čempiona titula ieguvējs Kristaps Porziņģis kopā ar ģimeni. Ekerānuzņēmums no soctīkla “Facebook”/Kristaps Porziņģis foto

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists no Liepājas Kristaps Porziņģis ar ASV Bostonas “Celtics” vienību pirmdien, 17.jūnijā, izcīnīja čempiontitulu, tādējādi kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu – NBA čempionu.

Finālsērijas piektajā mačā “Celtics” savā laukumā ar 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21) pārspēja Dalasas “Mavericks”, sērijā līdz četrām uzvarām tiekot pie panākuma ar 4-1. Bostonas komandai tas ir pirmais čempiontituls kopš 2008.gada.

Porziņģis NBA izslēgšanas turnīrā komandai esot atdevis tik daudz, cik varējis, tā pēc titula izcīnīšanas teica pats Porziņģis. “Komandai un man personīgi nācās daudz ziedoties, lai līdz tam nonāktu. Šodien sasniedzām virsotni. Ar kāju viss nav kārtībā, taču atdevu komandai tik daudz, cik varēju,” sarunā ar “NBA TV” teica Porziņģis.

Savainojumu dēļ Porziņģis izlaida lielu daļu no “play-off” spēlēm. “Redzēju, ka komanda ir tik labi nokomplektēta, ka var paveikt to pat bez viena no līderiem. Bija prieks redzēt, ka katrs spēra soli uz priekšu,” uzsvēra Porziņģis.

“Celtics” ar 18 čempiontituliem kļuvusi par NBA vistitulētāko vienību. Pirms tam Bostonas komanda dalīja titulētākās komandas godu ar 17 trofejas izcīnījušo Losandželosas “Lakers”.’