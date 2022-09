“Uzskatu, ka Latvijai ir jāuzvedas tā, lai neviens neuzbruktu!” Latvijas Krievu savienības pārstāve TV ēterā nokaitina aktieri Andri Lielo Ieteikt







TV24 veidotajā raidījumu ciklā “Cīņa par Latviju. Dueļi”, kur studijā pie žurnālistes Anitas Daukštes tiekas divu partiju pārstāvji un diskutē par šobrīd aktuāliem politiskiem jautājumiem, kas attiecas gan uz situāciju pasaulē, gan Latvijā, šoreiz uz sarunu tikās Latvijas Krievu savienības pārstāve, Rīgas domes deputāte Inna Djeri un aktieris, partijas “Attīstībai/ Par!” kandidāts Andris Lielais.

Uzklausot Inna Djeri iebildumu par to, ka bērniem Latvijā turpmāk izglītība tiks nodrošināta tikai latviešu valodā, Andris Lielais teic, ka, viņaprāt, Latvijas Krievu savienību drīzāk vajadzētu saukt par Padomju Latvijas savienību, jo tieši viņi iedragā latviešu un Latvijas valsts intereses.

Tāpat viņš akcentēja, ka tieši Krievu savienība ir aicinājuši Latviju izstāties no NATO, kā arī ir pret obligāto militāro dienestu.

“Jūs esat pret obligāto valsts aizsardzības dienestu. Tātad, jūs tieši aicināt Krieviju ienākt šeit, Latvijā, ar jūsu svētību! Izstāties no NATO, atbalstīt Krieviju tās agresijā un atteikties no oligātā dienesta. Sakiet, lūdzu, kas aizstāvēs jūsu mājas Krievijas agresijas gadījumā?” – Andris Lielais vaicāja.

Inna Djeri atzīst: “Jā, mēs esam par izstāšanos no NATO. Jo mēs uzskatām, ka Latvijai ir jābūt neitrālai valstij.

Nekādi tādi lēmumi šobrīd gan nevar būt pieņemti, ir jāsagaida, kad beigsies karš”.

Viņa arī neslēpa, ka Krievu savienība ir pret to, ka Ukraina šobrīd tiek apgādāta ar ieročiem: “Mēs esam kategoriski pret to, ka pasaule šobrīd sponsorē Ukrainu ar ieročiem. Līdz ar to, mēs turpinām šo karu. Tam karam bija jābeidzas. Mēs esam par mieru!”.

Andris Lielais ir sašutis: “Kāds miers? Krievija tur ir iebrukusi, par kādu mieru jūs runājat? Jūs sakāt, ka tam karam ir jābeidzas Ukrainai atņemot ieročus? Vai tās bija Rietumu valstis, kas 24.februārī iebruka Ukrainā? Vai tās ir Rietumu valstis, kas tagad bombardē Ukrainu?

Jūs ar tik jauku sejas izteiksmi runājat tik absurdas lietas!”.

Deputātu uz to atbild: “Mēs neatbalstām karu kā tādu. Precizēsim – Latvijai ir jāizstājas no NATO, jā, mēs esam pret obligāto militāro dienestu.

Šeit ir zemessargi, profesionāla armija, ar to pietiek. Es uzskatu, ka Latvijai ir jāuzvedas tā, lai neviens neuzbruktu!”.