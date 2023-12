Drēzdenes Ziemassvētku tirdziņš, tiek uzskatīts par vecāko Eiropā. Foto. Scanpix/JENS SCHLUETER / AFP)

Lipīgās melodijas no “Last Christmas” vai “All I Want For Christmas Is You”, visticamāk, šogad nebūs dzirdamas, pastaigājoties pa daudziem Vācijas Ziemassvētku tirgiem. Ziemassvētku tirdziņu rīkotāji sūdzas par, viņuprāt, pārāk augstiem mūzikas rēķiniem no Mūzikas priekšnesumu un mehāniskās reproducēšanas tiesību biedrības (GEMA).

Tāpēc atsevišķas dienas daudzos tirgos kā protests būs klusas. Daži arī vēlas pilnībā pāriet uz mūziku bez autoratlīdzības. GENA to noraida.

Daudzi Ziemassvētku tirdziņa rīkotāji sūdzas par mūzikas lietošanas tiesību sadārdzinājumu.

Saskaņā ar pašas informāciju, GEMA ir nosūtījusi aptuveni 3350 rēķinus Ziemassvētku tirdziņu rīkotājiem visā Vācijā par 2022. gadu. Cenu kāpumi bijuši aptuveni 167 gadījumos – 35 gadījumos pat piecu ciparu diapazonā jeb 40 reizes dārgāk.

Piemēram, Ziemassvētku tirdziņš Frankfurtē. Kā informē organizators, maksājumi par Ziemassvētku mūzikas izmantošanu kopš 2019. gada pieauguši no 1000 eiro līdz 40 000 eiro. Braunšveigā GEMA iekasē par 18 000 eiro vairāk, liecina pilsētas mārketinga informācija. Līdz ar to koru priekšnesumi tur arī vairs nenotiks.

Saksijā vairākas pilsētas ir apvienojušās, lai iesniegtu petīciju pret iespējamo cenu paaugstināšanu. Potsdamas operatori izdara striktus secinājumus: šogad tur būs tikai bezatlīdzības mūzika.

Vācijā GEMA pārstāv vairāk nekā 90 000 tiesību īpašnieku, piemēram, komponistu, dziesmu tekstu autoru un mūzikas izdevēju, kā arī vairāk nekā divus miljonus tiesību īpašnieku visā pasaulē.

GEMA viņiem sadala ieņēmumus, kad tiek atskaņotas ar autortiesībām aizsargātas dziesmas. Savukārt skaņdarbi, kuru autori ir miruši vismaz 70 gadus, ir bez licences.

Izmaksu pieaugums pirmajā mirklī šķiet dīvains. Tarifs nav jauns, jau kopš 2011. gada izmaksas aprēķina visiem vienādi – proti, balstoties uz visas pasākuma teritorijas lielumu.

“Mērījumi jāveic no sienas līdz sienai, no pirmā līdz pēdējam stendam,” teikts GEMA paziņojumā. Sadalīts, tas nozīmē: jo lielāka platība ir pakļauta skaņai, jo augstākas ir licences izmaksas. Mūziku pie individuālajiem stendiem strīds neietekmē.

Tātad izmaksas ir palielinājušās, jo daudzi Ziemassvētku tirdziņi ir kļuvuši lielāki? Pēdējos gados daudzi tirgi ir auguši, un darba laiks bieži ir pagarināts. Bet GEMA galvenokārt identificē citu iemeslu.

“Mēs zinām, ka atsevišķi Ziemassvētku tirdziņi ir snieguši nepareizu informāciju. Mums sūdzējās,” skaidro GEMA. Organizācija nekontrolēja tirdziņu kopējo platību līdz 2022. gadam, bet gan paļāvās uz rīkotāju apzinīgu un pareizu informāciju.

“Bet tagad mēs pagājušajā gadā veicām izlases veida pārbaudi un sapratām: tas tā nav,” saka uzņēmumā.

