Liepājā iemirdzējušies vairāk nekā tūkstotis visdažādāko rotājumu

FOTO. Liepājā tramvajs pārtapis par rūķi, bet puķu dobēs sarindoti Ziemsvētku rotājumi – pilsēta iemirdzas svētkiem Ieteikt







Līdz ar lielās svētku egles iedegšanu 1. decembrī, Liepāja iemirdzējusies svētku rotājumu gaismiņās. Papildus jau ierastajiem un liepājnieku iemīļotajiem rotājumiem – lielajai svētku eglei un Adventes vainagam Rožu laukumā, gaisa balonam iepretim Liepājas Universitātei un lidmašīnai Jāņa Čakstes laukumā – šogad svētku rotājumi pirmo reizi krāšņo jaunizbūvēto Kārļa Zāles laukumu, savukārt Kurzemes skvērā uzstādīts jauns vides objekts “Betlēmes stāsts”.

Lai iedzīvinātu liepājnieku pastaigām šogad pārbūvēto Kāļa Zāles laukumu, jaunajā pastaigu vietā uzstādīti vairāki gaismas loki, kas veidoti kā tradicionālās stikla sniega bumbas ietvari, kuriem var izstaigāt cauri. Savukārt pirmo reizi pilsētvidē, Kurzemes skvērā, tiks izvietota ikoniskā aina no Betlēmes, kuras stāsts atklāsies pamazām. Sākotnēji tiks izvietota simboliskas stikla bumbas platforma un ietvars, bet tēli un silīte parādīsies tikai uz Ziemassvētkiem.

Arī šogad pilsētā izvietoti vēl citi lielizmēra rotājumi, tostarp slidkalniņš skvērā pie Liepājas Latviešu biedrības nama, uz galvenajām pilsētas ielām izgaismotas ap 850 visādu izmēra un materiāla eglīšu bumbas, gan ap 300 dažāda veida lāsītes, bantītes un eglītes, kā arī 13 vietās pilsētā uzstādīti eņģeļu tēli. Kopumā Liepājā iedegti vairāk nekā tūkstotis visdažādāko rotājumu.

“Līdz šim izveidotie svētku rotājumi ir tik kvalitatīvi un ilgtspējīgi, ka tos var izmantot gadu no gada – tie nav zaudējuši savu kvalitāti arī Liepājas skarbajos laikapstākļos. Pateicoties tam, ka pilsētai izveidota plaša un savstarpēji saderīga rotājumu bāze, šogad svētku stāstu radīsim ar visām pieejamajām dekorācijām. Papildus tam šogad radītas divas jaunas instalācijas – gaismas loki Kārļa Zāles laukumā un Betlēmes stāsts Kurzemes skvērā. Rotājumi ir tik daudzveidīgi, ka katrs varēs atrast sev tuvāko un mīļāko svētku stāstu. Bet tas viss nebūtu iespējams bez darbu izpildītāja – uzņēmuma, kurš specializējies tieši Ziemassvētku rotājumu veidošanā un varam lepoties, ka tas ir tieši Liepājas uzņēmums. Uzņēmuma produkcija ir kļuvusi pieprasīta ne tikai Latvijā, radot rotājumus arī Ogrei, Dobelei, Lielvārdei, Rīgai, bet nu jau arī ārvalstīs – rotājumi izvietoti arī Lietuvā, Norvēģijā un Francijā,” stāsta Liepājas būvvaldes galvenā māksliniece Agita Ansule.

Vienīgās izmaiņas skars Jaunliepājas egli, kuru būvdarbu dēļ šogad nav iespējams izvietot Annas tirgus laukumā.

Līdz ar lielās svētku egles iedegšanu pilsētā izvietotie rotājumi vakaros iedegsies un no rīta izslēgsies līdz ar pilsētas ielas apgaismojumu, savukārt galvenie svētku rotājumi Rožu laukumā būs iedegti patstāvīgi visas dienas garumā.

Aicinām katru izveidot sev pastaigu maršrutu pa Liepāju, lai vakaros aplūkotu izrotāto pilsētu un radītu sev un ģimenei gaišu svētku gaidīšanas noskaņu:

• Rožu laukumu jau tradicionāli krāšņo pati galvenā svētku rota – lielā egle, kas sastāv no daudzām mazām eglītēm un ir izdaiļota ar lielām, krāsainām gaismas bumbām. Turpat blakus centrālā rožu dobe pārtapusi par Adventes vainagu, kurā ik svētdienu iedegsies pa vienai svecītei vairāk. Dobei pāri ved tiltiņš, uz kura katrs var ievēlēties vēlēšanos, bet turpat blakus, pie Liepājas Latviešu biedrības nama, izvietots slidkalniņš, kur bērni pastaigas laikā var parotaļāties.

• Liepājas Universitātes priekšā arī šogad nolaidies izmēros iespaidīgais gaisa balons, kura atsperīgajā un kustīgajā grozā ikviens var iekāpt un iztēloties pārlidojumu virs pilsētas.

• Kurzemes skvērā iekārtota instalācija “Betlēmes stāsts”, kuras vēstījums par Ziemassvētku brīnuma gaidīšanu atklāsies pamazām.

• Kāļa Zāles laukumā uzstādīti vairāki gaismas loki, kuriem var izstaigāt cauri un uzņemt skaistas svētku noskaņas bildes.

• Dodoties pa Tirgoņu ielu, noskaņa tajā radīta ar skuju virtenēm un spuldzītēm.

• Sapņu lidmašīna nolaidusies Jāņa Čakstes laukumā, kuras balti mirdzošajā kabīnē var arī iekāpt un izmēģināt vadīt lidmašīnu, grozot stūri.

• Ejot pa Lielo ielu, visā tās garumā redzamas no gaisa balona izbirušas krāsainas egļu bumbas. Zvaigžņotas debesis ved pāri Tramvaja tiltam, bet eglīšu un lampiņu virteņu krelles ved virzienā uz koncertzāli “Lielais dzintars”.

• Dodoties pastaigā pa pilsētu, esi vērīgs, vai netuvojas omulīgais Ziemassvētku tramvajs, kas ik dienas kursē pa pilsētu, rotāts ar daudzām krāsainām gaismas virtenēm un rūķa cepuri tā priekšā.

• Savukārt Karostā greznosies no meža atvestā svētku egle, kas būs izvietota Atmodas dārzā.

• Arī citviet pilsētā un tās mikrorajonos izvietoti vairāki gaismas rotājumi. Uliha ielā, M. Ķempes un Grīzupes ielā ar rotājumiem izdekorēti vairāku ēku brandmūri. Eņģelīši ar stabulēm vakara stundās mirdzēs virs Kalpaka tilta un Jaunā tilta. Maģistrālajās ielās (Brīvības, Klaipēdas, M. Ķempes, Ziemeļu un citās) uz ielas apgaismes stabiem izkārtotas gaismiņas. Izgaismots ir arī Kūrmājas prospekta satiksmes aplis.

• Pie Liepājas dievnamiem uzmirdzēs gaismas virtenes un eņģeļu tēli.

Liepājas pilsētas rotājumu koncepciju veido Liepājas būvvalde, bet rotājumu uzstādīšanu, uzturēšanu un novākšanu iepirkuma procedūras rezultātā veic SIA “First Service” un SIA “December Design”.