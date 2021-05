Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vācija nosaka karantīnu ceļotājiem no Lielbritānijas







Vācija noteiks karantīnu cilvēkiem, kas ierodas no Lielbritānijas, jo tur izplatās jaunā koronavīrusa paveids, kas vispirms tika konstatēts Indijā, piektdien paziņoja Roberta Koha institūts.

No svētdienas visiem ceļotājiem, kas Vācijā ierodas no Lielbritānijas, būs jādodas divu nedēļu karantīnā neatkarīgi no tā, vai viņi var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu.

Tikai Vācijas pilsoņiem un Vācijas iedzīvotājiem būs atļauts ierasties no Lielbritānijas. Aviosabiedrībām, dzelzceļa un autobusu kompānijām būs aizliegts pārvadāt citus pasažierus no šīs valsts.

Roberta Koha institūts ir valdības aģentūra sabiedrības veselības jomā, un tā ieteikumus automātiski pieņems Vācijas valdība.

Vācijas valdība pašlaik ir atzinusi tikai 11 citas valstis par augsta riska zonām, kur izplatās jaunā koronavīrusa paveidi. Šīs valstis atrodas Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā.

Indijas paveids B.1.617.2 tiek uzskatīts par īpaši infekciozu un ir viens no faktoriem, kas pēdējos mēnešos izraisījis Covid-19 infekcijas gadījumu skaita eksplozīvi strauju pieaugumu Indijā.

Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks trešdien paziņoja, ka Lielbritānijā ir konstatēti 2967 Covid-19 gadījumi, kas saistīti ar šo paveidu, galvenokārt Londonā un Rietumanglijā.

Lielbritānijas valdība uzstāj, ka tā vēl arvien plāno no 21.jūnija atcelt praktiski visus sabiedriskās dzīves ierobežojumus pēc veiksmīgas vakcinācijas kampaņas.

Vācijas veselības ministrs Jenss Špāns piektdien pauda bažas par situāciju Lielbritānijā, uzsverot nepieciešamību novērst Indijas paveida izplatīšanos Vācijā.