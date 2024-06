Plūdi Vācijas dienvidos. Foto: REUTERS/SCANPIX

Vācijas dienvidos plūdos gājuši bojā pieci cilvēki; vienas sievietes līķi atrada nogrimušā automašīnā Ieteikt







Šo otrdien meteorologi paziņoja, ka Vācijas dienvidos mazināsies plūdi, jo vairs neprognozē spēcīgus nokrišņus, par to vēstīja Vācijas medijs “Deutsche Welle“.

Vācijas dienvidos Bavārijā un Bādenē-Virtembergā nerimstošais lietus izraisīja plūdus vairākās upes, radot postījumus. Plūdos bojā gājuši jau pieci cilvēki.

Policija otrdien apstiprināja piekto nāves gadījumu plūdos, paziņojot, ka ir atrasts 57 gadus vecas sievietes līķis, kura bija iebraukusi ar automašīnu slēgtā ceļā Bavārijā – auto nogrima un viņa tajā noslīka. Varasiestādes joprojām meklē pazudušo ugunsdzēsēju, kura laiva apgāzās glābšanas operācijas laikā.

Oficiālais Bavārijas plūdu informācijas dienests otrdien paziņoja, ka situācija joprojām ir saspringta augstā ūdens līmeņa dēļ, tomēr spēcīgākas lietusgāzes vairs netiek prognozētas un gaidāms, ka tagad ūdens līmenis pazemināsies.

Arī Vācijas meteoroloģijas dienests “DWD” prognozē, ka lielākajā daļā Vācijas dienvidu daļas, izņemot Alpus, būs pārsvarā sausi laikapstākļi.

Plūdi Vācijas dienvidos. Foto: REUTERS/SCANPIX

Tikmēr vairākas skolas Vācijas dienvidos otrdien bija joprojām slēgtas, bet Vācijas dzelzceļa operators “Deutsche Bahn” (DB) paziņoja, ka atcelti daži vietējie un tālsatiksmes maršrutu reisi, vēstīja “Deutsche Welle”.

Spēcīgas lietusgāzes ir ietekmējušas arī Reinas upi, kas ir galvenais ūdensceļš Vācijas rietumos.

Reinas ūdensceļu un kuģniecības pārvaldes (WSA) pārstāvis ziņu aģentūrai “Reuters” sacīja, ka lieli upes posmi ir slēgti, un daudzi kuģi gaida, kad ūdens līmenis pazemināsies. “Mēs šeit runājam par vairākām dienām, kuru laikā kuģošana tiks apturēta,” tika citēts pārstāvis.

Bavārijas premjerministrs Markuss Zēders paziņoja, ka sniegs vismaz 100 miljonus eiro (109 miljonus ASV dolāru) finansiālu palīdzību plūdos cietušajiem.

Saskaņā ar Zēdera teikto, no finansisālais atbalsts tiks sniegts privātajām mājsaimniecībām, komercsabiedrībām, pašnodarbinātām personām un lauksaimniekiem. “Bavārija palīdz ātri un nebirokrātiski. Mēs nevienu nepametīsim grūtā brīdī,” viņš piebilda.

Zēders, kura vadītās federālās zemes valdība tiek kritizēta par tās klimata politiku, aicināja arī federālo valdību sniegt palīdzību.

Jau ziņots, ka Vācijas kanclers Olafs Šolcs, apmeklējot applūdušos apgabalus, norādīja, ka šādi plūdi vairs nav retums, un ir kārtējais brīdinājums neignorēt cilvēces izraisītās klimata pārmaiņas.

Zēders, kurš pavadīja Šolcu, sacīja, ka nav “pilnīgas apdrošināšanas” pret klimata pārmaiņām.”Notiek tādi notikumi, kādi nekad agrāk nav bijuši,” sacīja Zēders. Viņš paziņoja, ka plūdu seku likvidēšanā tikai Bavārijā vien tika iesaistīti aptuveni 20 000 cilvēku.

Plūdi Vācijas dienvidos. Skartos reģionus apmeklē Vācijas kanclers Olafs Šolcs. Foto: REUTERS/SCANPIX

