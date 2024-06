Vācijas policija apstiprinājusi, ka mirusi deviņus gadus veca ukraiņu meitene, kas pazudusi vairāk nekā nedēļu, vesta “RBC-Ukraine”. “Tās ir skumjas ziņas. Mirusī meitene ir pazudusī deviņus gadus vecā Valērija. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas ģimenei,” trešdien, 12.jūnijā, komentēja policijas priekšnieks Karstens Kempfs.

Pēc viņa teiktā, meitene cietusi no nozieguma, lieta tiek izmeklēta kā slepkavība. Izmeklēšana šobrīd ir vērsta uz ģimenes sociālo loku. Pagaidām nav aizdomās turamo vai arestu.

Kā informē policija, bērna līķis atrasts otrdien, 11.jūnijā, netālu no meža takām. Vācijas likumsargi atzīmē, ka saskaņā ar izmeklēšanas un autopsijas datiem nekas neliecina, ka meitene būtu seksuāli izmantota.

3. jūnijā Saksijā Dobelnes pilsētā pazuda deviņus gadus veca ukraiņu meitene Valērija. No rīta meitenīte izgāja no savām mājām, lai ar autobusu brauktu uz skolu. Taču skolā tā arī neieradās. Māte sākusi meitu meklēt, kad viņa tā arī nebija pārradusies no skolas.

Meitene no Dņepropetrovskas apgabala kopā ar māti Vācijā dzīvo kopš 2022. gada, viņas vecāki ir šķīrušies un Valērijas tēvs dienē Ukrainas frontē.

Bērna meklēšana ilga astoņas dienas. Operācijā piedalījās vairāk nekā 300 likumsargi, kinologi, ūdenslīdēji un helikopters.

11. jūnijā, meklējot pazudušo meiteni, policija atrada viņas līķi mežā aptuveni četrus kilometrus no ģimenes mājām.

