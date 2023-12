Vai citas pašvaldības var sekot Jūrmalas piemēram un noteikt iebraukšanas maksu? Ieteikt







Satversmes tiesas spriedums Jūrmalai ļauj par iebraukšanu pilsētā iekasēt 3 eiro cauru gadu. Vai citas pašvaldības var sekot Jūrmalas piemēram un noteikt iebraukšanas maksu? TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbild Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.

“Mana atbilde ir šāda: lai kāda pašvaldība varētu noteikt iebraukšanas maksu tās teritorijā, vispirms atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jābūt noteiktai īpaša režīma zonai pašvaldībā. Pašvaldības ir tiesīgas šādas īpaša režīma zonas noteikt savā teritorijas plānojumā.

Ņemam vērā, ka šis teritorijas plānojums, lai to izstrādātu, pieņemtu, ir ļoti komplicēts process. Turklāt mums Satversmes tiesā ir bijušas ļoti daudz lietas, kurās tiek apstrīdēts teritorijas plānojuma tiesiskums. To var apstrīdēt ikviena privātpersona, fiziska, juridiska persona, kura uzskata, ka teritorijas plānojums, ko pašvaldība ir sagatavojusi, neatbilst tiesiskuma principiem vai tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, vai kaut kādā veidā ietekmē tiesības uz īpašumu. Un personas var vērsties tiesā, lai to apstrīdētu. Tāpat arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijs ir tiesīgs apturēt teritorijas plānojumu.

No normatīvajiem aktiem šobrīd izriet – jā, pašvaldības varētu risināt jautājumu par to, ka savā teritorijā tā nosaka īpaša režīma zonu, bet tas process ir ļoti komplicēts un procesu uzrauga gan Satversmes tiesa, gan arī atbildīgais ministrs.

Tāpēc, ja šis spriedums varētu raisīt entuziasmu kādai pašvaldībai savā teritorijā noteikt īpaša režīma zonu, es gribu teikt, ka tas ir ļoti sarežģīts process, lai to noteiktu,” skaidro Laviņš.