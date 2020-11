Foto: Dmitry Kalinovsky/SHUTTERSTOCK

Vai drīkst savā īpašumā glabāt vecas auto riepas? Ieteikt





Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Manā privātīpašumā aiz garāžas sakrāta paprāva kaudze ar vecām auto riepām. Nemetu tās ārā, jo ik pa laikam saimniecībā šur tur labi noder. Kaimiņiene teica, ka man var uzlikt sodu par riepu krāšanu. Vai tā tiešām ir? Kāpēc gan nedrīkstētu turēt riepas?” – jautā Laimonis K.

“Ja uzglabā nebūtisku, absolūti nepieciešamu savu nolietoto riepu skaitu un izmanto to savām saimnieciskajām vajadzībām, šāda darbība ir pieļaujama, un atļauja nolietotu riepu uzglabāšanai nav nepieciešama,” skaidro Valsts vides dienesta pārstāve Anda Zaļepska. Valsts vides dienests iesaka izvēlēties tādu riepu uzglabāšanas un izmantošanas veidu un vietu, kas neapdraud vidi un citus cilvēkus, proti, lai netiek piegružota vide, nav ugunsgrēka risku un nav nestabila riepu krāvuma. Aizliegts Latvijā ir pieņemt un savākt citu personu riepas, šādos gadījumos gan jāsaņem atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Neraugoties uz to, ka nolietotās riepas var būt derīgas citām saimnieciskām vajadzībām, Valsts vides dienests aicina tās neuzglabāt ilgstoši un nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstīgu atļauju. Viena no iespējām ir pašam tās nogādāt uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem. Nolietotās riepas aizliegts dedzināt. Periodiski Latvijā tiek rīkotas dažādas akcijas, kad bez maksas riepas var nodot gan to maiņas servisos, gan šķiroto atkritumu savākšanas laukumos (bez maksas tiek pieņemtas četras riepas jeb viens riepu komplekts no transportlīdzekļa). Dažos no atkritumu šķirošanas laukumiem riepas var nodot bez maksas arī ikdienā, bet pārējos – ārpus riepu nodošanas akcijām par četru vieglās automašīnas riepu nodošanu jāmaksā aptuveni 10 eiro.