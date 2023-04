Šī gada Eirovīzijas mājvietu Liverpūli daudzviet rotā Eiropas dziesmu konkursa karogi un krāsas, tomēr vietējā sabiedrībā pasākums nav īpaši populārs. Pamatotas cerības gan tiek liktas uz ieņēmumiem no Eiropas un arī attālāku reģionu tūristu pieplūduma konkursa dienās. Foto: no Kristīnes Gavares personiskā arhīva

Latvijā Eirovīzijas kaislības vienmēr sit augstu vilni, bet Apvienotajā Karalistē atradīsies ne viens vien brits, kurš nezinās, kas tā Eirovīzija tāda ir, nemaz nerunājot par to, ka konkurss notiks Liverpūlē, Lielbritānijas rietumkrasta pilsētā ar teju miljons iedzīvotājiem.

Lai uzzinātu, kā notiek gatavošanās Eirovīzijai un ko par to domā paši liverpūlieši, “Latvijas Avīze” aicināja uz sarunu Liverpūlē dzīvojošo latvieti Kristīni Gavari.

“Cilvēku šeit ir vienmēr ļoti daudz, jo ir daudz studentu un tūristu. Man grūti pateikt, vai cilvēku pieplūdums ir tieši saistīts ar Eirovīziju,” atzīst Kristīne Gavare, kura pašā Liverpūles centrā dzīvo jau otro gadu, taču Liverpūlē strādā kopš 2014. gada. “Viennozīmīgi var redzēt, ka šobrīd pilsētas centru ir sākuši sakārtot un izdaiļot, ir izkārti Eirovīzijas karogi un izvietoti simboli, visur redzamas Eirovīzijas krāsas, īpaši tas ir pamanāms, braucot pa galveno ielu. Daudzviet Eirovīzijas karogi mijas ar Anglijas karogiem. Izskatās tā, it kā Liverpūle būtu lepna, ka šeit notiks Eirovīzija! Liverpūles centrā pat Liverpūles uzraksts izkrāsots Eirovīzijas krāsās. Pieņemu, ka Liverpūles pašvaldībai tas ir svarīgi, jo Eirovīzija nozīmē ienākumus. Šobrīd var redzēt, ka ne tikai tiek veikti ielu remontdarbi, kas kā Latvijā ir ikgadēja lieta, bieži pārtaisot ielu, kas bija labota iepriekšējā gadā, bet arī viss tiek estētiski uzlabots, lai nosegtu nepilnības, pielabotu. Šodien gāju garām arēnai, kur notiks galvenie šovi, tur veic piebūves, uzlabojumus, kas iepriekš nav redzēts, lai gan dažādi koncerti un šovi notiek regulāri, var just, ka notiek intensīva gatavošanās.”

Milzīgas biļešu cenas

Tiesa, intensīva gatavošanās ir sākusies tikai nupat, mēnesi pirms Eirovīzijas pirmajiem koncertiem. Pusfināli norisināsies 9. un 11. maijā, taču fināls gaidāms 13. maijā, turklāt balsot varēs ne tikai no tām valstīm, kas piedalīsies attiecīgajā pusfinālā, bet no jebkuras valsts pasaulē.

“Joka pēc apskatījos biļetes, kas tika izpirktas ļoti īsā laikā. Tagad ir palikušas tikai grupu biļetes, bet cenas ir ļoti augstas,” secina Kristīne.

Oficiālajā Eirovīzijas mājaslapā rakstīts, ka pašlaik palikušas tikai dažas VIP ložu biļetes. Piemēram, 8. maijā uz vakara pusfināla mēģinājuma koncertu viena šāda grupas biļete nopērkama 12 cilvēku grupai, kur tiek piedāvāta atsevišķa ieeja, ieeja ložā divas stundas pirms šova sākuma, šampanietis un kanapē maizītes ierodoties, bet vēlāk trīs ēdienu maltīte ar desertu un siera plati. Ja rēķina, ka 12 cilvēkiem šāda VIP loža maksā 14 000 sterliņu mārciņu (15 953 EUR), tad vienam sanāktu ap 1328 EUR, kas jau ir tuva daudzu Lielbritānijas iedzīvotāju mēnešalgai.

9. maijā pēcpusdienas mēģinājuma koncerta VIP loža ir nedaudz lētāka – 10 000 mārciņu (11 395 EUR) 12 cilvēkiem, taču īstā pusfināla koncertam jārēķinās ar teju divreiz lielāku summu – 18 000 mārciņu (20 511 EUR). Biļetes Eirovīzijas finālam nav pieejamas.

Liverpūle ir futbola pilsēta

“Vietējā Liverpūles avīzē, kas pieejama arī tiešsaistē feisbukā, liverpūlieši mēdz rakstīt komentārus, un viņi ir ļoti atklāti, saka, ko domā, arī par Eirovīziju. Apmēram kādi 30% priecājas, vēl 20% ir pilnīgi vienalga, bet pārējie nemaz neizskatās tik priecīgi. Liverpūle ir futbola pilsēta, pilnīgi viennozīmīgi. Ja šeit būtu futbola čemponāts, tad pilnīgi visi būtu priecīgi, 100%. Bet par mūziku, īpaši par Eirovīziju? Nezinu… Darbā lielākā daļa kolēģu ir angļi, neesmu ne reizi dzirdējusi viņus pieminam Eirovīziju,” atzīst Kristīne.

“Pirmajā brīdī, kad paziņoja, ka Liverpūlē notiks Eirovīzija, ļoti īsā laikā tika rezervētas visas centra viesnīcas, cenas bija ļoti paaugstinātas, trīs, pat četras reizes augstākas nekā parasti. Protams, cilvēki redz, ka tā būs iespēja nopelnīt! Kovida laiks ļoti iedragāja Liverpūles biznesus, tādēļ visi cenšas kaut kā atgūt nokavēto.”

Brīvprātīgie rindā nestāv

“Liverpool Echo” ar lepnumu ziņo, ka atlasīti 500 brīvprātīgie, saīsināti dēvēti par “EuroVols” – “Eurovision Volunteers”, latviski – Eirovīzijas brīvprātīgie. Viņu uzdevums būs sagaidīt un sveikt pilsētas viesus, nupat ir uzsākta šo brīvprātīgo apmācība. Taču iespējams, ka ar brīvprātīgo atrašanu nemaz nav gājis tik gludi.

“Pirms kāda laika bija izsludināta brīvprātīgo meklēšana, lai palīdzētu Eirovīzijas laikā,” atminas Kristīne. “Kad redzēju ziņu “Liverpool Echo News”, komentāros visi bija negatīvi noskaņoti, jo tas bija aicinājums brīvprātīgajiem. Ja būtu piedāvāta maksa, viņi būtu ar mieru. Bet par brīvu? Nē, viņi to nedarīs.”

Te gan jāpiebilst, ka Lielbritānijā brīvprātīgais darbs ir populārs. “Liverpūles pusē labprāt palīdz bezpajumtniekiem, palīdz bērniem, dzīvniekiem. Piemēram, ļoti populāras ir zirgu skriešanās sacīkstes, tur arī meklē brīvprātīgos, tas ir prestižāk, un uz turieni noteikti piesakās.”

Bītli padarījuši Liverpūli slavenu

Lai arī slaveno bītlu dzimteni var uzskatīt teju par Anglijas mūzikas meku, daudzi drīzāk vēlas saistīt Liverpūli ar futbola kaislībām, kas ir vēl viena pilsētas atpazīstamības zīme. Foto: no Kristīnes Gavares personiskā arhīva

“Liverpūle ir ļoti skaista un interesanta pilsēta, to var dēvēt pat par Anglijas mūzikas meku, kā nekā bītli tomēr nāk no šejienes! Šeit ir vēsturiski mūzikas klubi, vienā no tiem bītli sāka savu mūzikas karjeru, un tur joprojām katru nedēļu jaunie mūziķi uzstājas, cenšoties gūt atzinību, un cilvēki labprāt nāk viņus klausīties. Tādēļ, lai arī vietējie nav sajūsmā, šķiet tikai loģiski, ka šeit notiek arī Eirovīzija. Piemēram, Liverpūles centrā uz ielām bieži uzstājas ielu muzikanti, gan jaunieši, gan vecāka gadagājuma, un, garām ejot, brīnos, kādēļ viņi dzied uz ielām, nevis uz lielās skatuves, jo balsis ir vienkārši fenomenālas,” prāto Kristīne un aicina apciemot Liverpūli, jo bītlu dzimtenei ir daudz, ko piedāvāt – gan bezmaksas muzeji, gan interesanta arhitektūra, gan aptuveni 125 jautrās lambananas, kas ir jēra un banāna krustojums, gan daudz kas cits.